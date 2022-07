¿Cómo cuidar a los perritos para que vivan más años? 5 consejos infalibles. Foto: fondosmil.com

Los perritos se han convertido en otro miembro de la familia, por ello, muchos se preocupan porque su salud sea duradera, pues quieren estar con ellos todo el tiempo que sea posible, por esa razón, aquí te compartimos algunos consejos que harán que tus mascotas tengan una vida más longeva.

En La Verdad Noticias te revelamos que tener una mascota no es un trabajo fácil, debes dedicarles mucha atención y cuidados, así que no adoptes una si no puedes darle una vida digna.

Hace poco te contamos cuando un perrito en TikTok se hizo viral por su emoción al ver a su dueña, pero ahora, iremos más allá y te daremos algunos consejos para que tu amigo peludo viva más tiempo.

5 consejos para que tus perritos vivan más

Llévalo al veterinario

En cuanto adoptes o adquieras a una mascota debes llevarlo con el veterinario para conocer las necesidades de su raza, él podrá indicar qué dieta es la mejor para su salud y con qué frecuencia debes sacarlo a pasear.

Cuida su alimentación

A muchos les gusta que sus mascotas se vean “gorditas”, pero no saben que la obesidad en los perros puede restarles tiempo de vida, por ello, es necesario que le preguntes al veterinario cuál es el peso ideal de la raza que tengas, así podrás cuidar que siempre lo mantenga y de esta manera su estilo de vida será saludable y por ende, vivirá más tiempo.

No te excedas en los premios

Dar premios a las mascotas es clave para que se sientan reconocidas por su buen comportamiento, pero no siempre es bueno para su salud, especialmente cuando se le dan raciones grandes de estos, ya que eso los puede volver obesos, de ahí que debes controlarlos y no darle más de lo que necesita.

Mantén las rutinas de ejercicio

Si tu mascota se mantiene en forma evitará diferentes tipos de enfermedades, por ello, procura sacarlos a pasear o tener una rutina de ejercicio con ellas para que siempre estén activos y sanos.

Dale todo el amor que tengas

Estas mascotas necesitan de todo el amor que les puedas dar, no te limites en incluirlos en tus actividades diarias y tampoco en las caricias y apapachos que quieres darles, ellos realmente te aman y adoran que les hagas cariñitos.

Te puede interesar: Perritos dan terapia de relajación a cientos de soldados (VIDEO).

¿Cómo se puede llamar una perra?

Perra y su dueña. Foto: hogarmania.com

A continuación, te damos diez nombres que podrías elegir para nombrar a tu nueva mascota:

Anisa Baby Aurelia Bambi Alegría Bea Adele Berta Betsy Brisa

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de radioformula.com.mx