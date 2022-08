¿“Como” con tilde o sin tilde? Descubre cuándo lleva acento y cuándo con la RAE

¿“Como” con tilde o sin tilde? Descubre cuándo lleva acento y cuándo no. Foto: www.pexels.com

Si aún no sabes cuál es la diferencia entre el “como” sin tilde y el “cómo” con acento, has llegado al sitio perfecto, aquí te diremos cuál es y, por tanto, aprenderás a saber cuándo se le debe acentuar o no.

En La Verdad Noticias te revelamos que la palabra “tilde” hace referencia al “acento ortográfico”, es decir, el elemento visual con el que se señala físicamente la sílaba que se debe pronunciar con más intensidad cuándo se pronuncia la palabra de manera completa.

Así se debe escribir "como" y "cómo"

En términos prácticos, el término “como” lleva acento solo cuándo se está usando con un sentido exclamativo o interrogativo, de ahí que, en el resto de las situaciones, no debe llevar tilde.

De manera compleja, la Fundéu RAE, señala que la palabra “como” sin acento ortográfico puede actuar como una preposición, una conjunción o un adverbio. A continuación, te damos ejemplos de esto:

Adverbio

“Hazlo como quieras.”

Conjunción

“Alberto es tan fuerte como Paco.”

Preposición

“Actuó como intermediario.”

Ahora, te damos ejemplo de cuándo se usa con fines exclamativos o interrogativos:

Pregunta

“¿Cómo lo has hecho?”

Exclamación

“¡Cómo hace Paco las tortillas!”

Excepción: No siempre que esta palabra se encuentre entre signos interrogativos o exclamativos, tiene la función de un pronombre interrogativo y exclamativo, ejemplo de esto es su uso dentro de una oración de este tipo, pero con un sentido irónico, ahí no lleva acento:

“¿Como lo has hecho tú, estaba bien?”

¿Cuál es la diferencia entre estas y estás?

La primera tiene la función de un adjetivo determinado que hace referencia a un nombre que, además, se escribe enseguida, mientras que la segunda tiene la función de ser la segunda persona del singular del verbo “estar”. A continuación, te damos los ejemplos de cómo se deben usar estar palabras en una oración:

“Estas”

Esta casa es de mi madre.

“Estás”

Tú estás cansada del viaje.

