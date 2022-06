¿Cómo completar mis ciclos de sueño para dormir bien?

La tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo pero ¿dormimos bien?

Completar los ciclos del sueño es fundamental para lograr ese descanso ideal por las noches y así recuperar energías para el día siguiente; además de que es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo humano.

Aquí en La Verdad Noticias te explicamos todo acerca de los ciclos de sueño para lograr ese óptimo descanso que necesitas.

¿Qué son los ciclos de sueño?

Cumplir con los ciclos de sueño es fundamental para un buen descanso.

Los ciclos de sueño son periodos de tiempo que se tienen que cumplir de manera continua para tener un buen descanso; cada uno dura de 90 a 110 minutos.

Se dice que a lo largo de la noche se pueden llegar a tener hasta 6 ciclos completos.

Cada uno de estos procesos se dividen en 5 fases:

Fase I: la somnolencia.

Esta fase comienza con la somnolencia, cuando los músculos de nuestro cuerpo inician su relajación.

Fase II: sueño ligero.

Se da cuando las ondas cerebrales empiezan a volverse más lentas y el cuerpo se relaja por completo.

Fase III y IV:

En estas fases se tiene un sueño profundo y más reparador.

Fase V: fase REM.

Varios estudios han determinado que en esta parte del ciclo REM aparecen la mayor parte de los sueños, y se tienen movimientos oculares rápidos.

¿Qué pasa si no completamos los ciclos del sueño?

No completar los ciclos de sueño produce somnolencia durante el día, mal humor y fatiga.

La sensación de cansancio y de no haber dormido bien se presentan cuando despertamos en medio del ciclo o no tenemos el tiempo adecuado de descanso por lo cual no completamos los 4-6 procesos necesarios.

Esto tiene repercusiones en el organismo ya que aparecen las famosas ojeras, se incrementa el riesgo de desarrollar ciertos trastornos digestivos, problemas de ansiedad o depresión, y varios dolores musculares.

Hábitos para un buen descanso

Dejar el celular 1 hora antes de dormir es recomendable para dormir más rápido.

Lo que hacemos en el día también puede ayudarnos a dormir mejor, así que aquí te decimos cuales son los hábitos que te ayudarán a descansar bien:

Evita las siestas de más de 30 minutos durante el día y a menos de 7 horas de dormir. Respeta tu horario de sueño y no duermas más tiempo del necesario. Ten una rutina saludable para la hora de la cama, es decir elimina distractores, generadores de estrés y prioriza las actividades relajantes como leer un libro, escuchar música tranquila o tomar un baño de agua tibia. Cuida tu alimentación y no consumas alimentos o bebidas al menos durante las 3 horas previas a tu hora de dormir. Ejercítate durante el día para relajar los músculos pero suspende toda actividad física las 5 horas antes de tu horario de sueño.

Aprende a dormir bien para descansar mejor.

