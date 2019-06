Cómo cocer la coliflor para que no huela ni pierda color

La coliflor es una verdura que aporta muchos beneficios, pues gracias a que es rica en fibra, Omega 3, vitamina C, ácido fólico, potasio, magnesio, calcio y alicina, colabora en la función del sistema nervioso y mejora el rendimiento cognitivo, además favorece la salud cardíaca y arterial, y la alicina en particular, ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, no podemos negar que desprende un olor un tanto desagradable y por eso a continuación te diremos como cocerla para que no huela ni pierda color.

El olor intenso y “desagradable” de la coliflor es consecuencia de una sustancia azufrada en su composición llamado isocianatos y en realidad sólo se desprende cuando esta entra en contacto con el calor, por eso ahora te compartiremos 4 sencillos trucos para que dejes de sufrir por su aroma y disfrutes de su delicioso sabor y sus nutrientes.

Trucos para cocer la coliflor y que no huela ni pierda color

Leche

Tan sólo un chorrito de leche en el agua de cocción hará toda la diferencia, pues neutraliza los componente azufrados de la coliflor, no obstante, se recomienda principalmente para recetas cremosas.

Vinagre

Ya sea que añadas un par de cucharadas de vinagre blanco en el agua de cocción o que coloques un paño mojado con vinagre en la tapa de la olla, te ayudará a contrarrestar el mal olor que desprende la coliflor.

Limón

Agrega un pedazo de cáscara de limón en el agua hirviendo junto a la coliflor y así evitarás que huela y quede con un sabor ácido. También puedes agregar unas cuantas gotas del zumo de limón.

Sal

Agregar una cucharadita de sal al agua en donde cocinarás la coliflor es sumamente importante, pues a pesar de que este truco no ayuda a contrarrestar el aroma de la verdura, sí te aseguras de que no pierda su color, quede brillante y apetitoso.

