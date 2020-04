Cómo cerrar tus relaciones de pareja pasadas ¡Ciclos repetitivos! (Foto cortesía Infobae)

Seguramente en algún momento te has preguntado por qué encuentras en tu pareja actual actitudes de tu pareja pasada, y esto tiene una gran respuesta: Se le conocen como ciclos repetitivos, mismos que hacen que hagas una relación entre el antes y el ahora, lo que muchos no saben es que el problema comienza con la aceptación de uno mismo, y por ello aquí te diremos cómo puedes cerrar esas relaciones.

Relaciones de pareja pasadas

Así es, los ciclos repetitivos forman parte de nuestra vida puesto que no aceptamos la responsabilidad o el alejamiento de la persona a la que amamos, sin embargo es necesario identificar desde qué momento empezamos a comparar nuestras relaciones de pareja; estos pasos te serán de gran ayuda para decir adiós y tener una sana relación.

Identificarlo

Encuentra el patrón de conducta o la situación que se suele repetir, pese a tus ganas de cambiarla.

Enfrenta el pasado

Suele pasar que tras una experiencia negativa o algo que nos haya dolido en el pasado, intentamos poner punto final a es, pensando que va a desaparecer, sin embargo en muchas ocasiones la mejor forma de desprendernos de eso es haciéndoles frente, tomar el aprendizaje y decirle adiós a lo que ya no nos sirva; de no ser así podríamos repetirlo.

Plantea lo que deseas

Ya que tengas claro las actitudes y las formas que te han llevado a donde no deseas, ahora es momento que pongas sobre la mesa lo que quieres. En este aspecto es importante que sea algo concreto para que puedas medir tus avances e identificar cuando lo hayas logrado.

Responsabilízate

Si hay algo que te disgusta cierra ese ciclo con tu ex pareja y comienza uno nuevo, puesto que solamente estás en tus manos, en muchas ocasiones se permanece en una relación en donde ya no se quiere, pero se sigue porque se obtiene un beneficio, y aunque probablemente no se esté consciente de este,realmente existe y ha sido decisión de la persona quedarse.

Finalmente si la persona se enfoca en los riesgos que conllevan el cambio, o el medio por soltar, será más difícil cerrar el ciclo para iniciar uno nuevo.