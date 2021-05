Cómo celebrar el Día de la madre si tu mamá ha fallecido

Celebrar el Día de la Madre cuando tu mamá ya no está viva es siempre difícil y siempre será difícil, no importa cuántas personas digan que será más fácil, en especial cuando su muerte es reciente.

Muchas personas sienten que su duelo va y viene, lo que me hace más díficil estar cerca de algún tipo de desencadenante. ¿Un gran detonante para la tristeza? Esos anuncios del Día de la Madre antes mencionados.

"Cuando perdemos a alguien por primera vez, el dolor es fresco, nuevo, agudo y abrumador", dice la Dra. Kathy Nickerson, psicóloga clínica licenciada sobre el duelo.

“A medida que pasa el tiempo, nos acostumbramos a ese dolor, al igual que nos acostumbramos a una herida que nunca cicatriza realmente. Pero no, realmente nunca desaparece".

Ya sea que la pérdida sea reciente o que sucedió hace años, en La Verdad Noticias le presentamos algunas opciones sobre cómo sobrellevar el Día de la Madre si su mamá no está presente.

Acércate a otras figuras maternas

Ya sea tu suegra, la mamá de tu mejor amigo o incluso tu papá, te hará sentir bien compartir el Día de la Madre con alguien. Lo más probable es que tengas muchos miembros de la familia que estén pensando en tu madre en esta fecha.

Cuando celebras con otra persona, no se trata tanto de no tener a tu mamá cerca durante las fiestas. Es más un recordatorio de que el día, en general, se trata de mostrar aprecio por alguien que amas, alguien que ha tenido un impacto en tu vida.

Visita a tu mamá

Puede ser un poco difícil visitar la tumba (o difícil, si vives lejos), pero te sentirás mejor cuando lo hagas en especial como una forma de recordarla durante el Día de la Madre.

No se avergüence de hablar con la piedra y no se sienta mal si no puede pronunciar las palabras y quiere permanecer en silencio. Lo importante es que tengas un lugar designado para recordar todos los recuerdos increíbles e incluso actualizarla sobre tu vida, si se siente bien.

“Puede ser un poco doloroso, pero también puede ser muy curativo”, dice Nickerson. “Imaginarte conectado con tu mamá, incluso si no estás 100% seguro de que ella está allí, te ayudará a sentirte más cerca”.

Pasar el rato con tus hermanos

Si no tienes muchas oportunidades de volver a conectarte con tus hermanos, considera salir a cenar o tomar una copa, o programar un FaceTime. Pasarás tiempo con alguien que sepa exactamente cómo te sientes en este momento.

“Revivir recuerdos con alguien que amaba a tu mamá tanto como tú te hará sentir más conectado”, dice Nickerson como uno de sus principales consejos para un Día de la Madre sin su mamá.

Asegúrate de expresar tu intención antes de salir, diciendo algo como "Quiero pasar un tiempo contigo y tal vez compartir algunos buenos recuerdos de mamá". De lo contrario, su hermano podría estar un poco sorprendido, especialmente si tiene problemas para abrirse.

Adopta un pasatiempo u oficio que ella tenía

Si tu mamá disfrutaba de un pasatiempo en particular, considera intentarlo. Por ejemplo, si a ella le gustaba el tenis y tu coordinación ojo-mano te hizo temer de intentarlo alguna vez, sal de tu zona de confort y vete a las canchas algún día.

Nunca se sabe, tal vez la habilidad sea realmente genética e incluso si no lo es, o da mucho trabajo al principio, una manera de conectar con tu mamá durante el Día de la Madre sin ella sea seguir sus pasatiempos.

“Las interacciones con elementos tan tangibles pueden ser de gran ayuda en el proceso de duelo y homenaje, ya que la muerte vuelve intangible a la persona”, dice la psicoterapeuta Lea Schupak.

¿Tejer, cocinar, tocar el piano o incluso ir a la biblioteca para leer un libro en un nuevo entorno? Todas son mejores actividades que sentirse triste en el interior, y es una excelente manera de honrar a tu mamá.

Apoya a su organización benéfica favorita

Si te sientes excluido de la entrega de obsequios, considera gastar algo de dinero en una organización en la que su mamá realmente creía. Sería algo que a ella realmente le hubiera hecho feliz, además, marcará la diferencia en el mundo.

Como dice Nickerson, "Te sentirás más cerca de tu madre si realizas un trabajo que era importante para ella". Esto podría ayudarte antes, durante y después de pasar el Día de la Madre.

Si está más triste, es posible que prefiera enfoques más orientados a la acción para hacer frente a las emociones difíciles explica la Dra. Natalie Bernstein, psicóloga clínica y asesora de salud mental. Entonces, si tienes energía y no sabes qué hacer con ella, canalízala para ofrecerte como voluntario para una causa que amaba.

Pregúntale a tu padre por historias de tu mamá

Si tu papá todavía está vivo o no terminó las cosas con tu mamá de una manera triste, el Día de la Madre es una buena fecha para que se sincere y te cuente algunas cosas sobre tu mamá que nunca supiste antes.

Cuando somos niños, usualmente tenemos la versión romantizada de mamá. Cuando somos adultos, estamos más abiertos a escuchar historias divertidas pero un poco más reales sobre ella.

Los que sucedieron antes de que ella fuera mamá. Los momentos que redondearon su personalidad y la convirtieron en quien era. Escuchar estas historias sobre tu mamá podría darte algo de confort durante el Día de la Madre.

