Cómo bajar de peso fácil y rápido después de los 30 años

No cabe duda de que llega un momento en la vida en la que descubrimos que nuestro metabolismo ya no es el mismo y todo lo que hacemos y consumimos nos ‘pega’ distinto, es decir, aparece el dolor de espalda, 2 cervezas nos generan jaqueca, no dormimos igual y hasta la ensalada nos engorda, sin embargo, esto no tiene por qué ser así y por eso hoy te decimos cómo bajar de peso fácil y rápido después de los 30 años.

Sí, seguramente ya te diste cuenta de que la grasita se comienza a acumular en la pancita, las caderas, chaparreras y demás partes del cuerpo; que las dietas de antes ya no te funcionan igual y que por más de que te ejercites constantemente, bajar de peso cuesta más trabajo.

¡Bienvenido a los 30! No te alarmes, es una edad fascinante, pero ya no eres aquella jovencita que solías ser; tu rutina, alimentación y cuidados necesitan ser diferentes. Más horas de sueño, más actividad física y una mejor alimentación son necesarias.

¿Cómo bajar de peso después de los 30 años?

En primer lugar lo más recomendable es acudir con un nutriólogo, pues este te podrá dar una dieta personalizada enfocada a tus necesidades, sin embargo, si te gustaría primero intentarlo sola, puedes comenzar por evitar los antojos.

Tu metabolismo ya no es el mismo y los alimentos no se procesan igual, de hecho, ahora te toma más tiempo quemar las calorías, es decir, gastar toda esa energía acumulada, así que aunque de vez en cuando te puedes dar uno que otro lujito, lo mejor es intentar mantener una dieta balanceada la mayor parte de la semana.

Asimismo, vuélvete amiga de los alimentos termogénicos. ¿Sabías que existen alimentos que aceleran el metabolismo y promueven la quema de grasas? Estos se llaman termogénicos y entre ellos podemos encontrar: chile, pimienta negra, jengibre, cúrcuma, café, canela, mostaza y curry.

Otro aliado detractor de los antojos y las azúcares es la mantequilla de cacahuate, ¿a quién no le gusta? Asegúrate de que sea sin azúcar y de preferencia natural, así podrás disfrutarla sin culpas como postre o snack.

Por último, recuerda ejercitarte constantemente, al menos unas 3 o 4 veces a la semana. Verás que no sólo te sentirás más alegre, motivada y con energía, sino que le ayudarás a tu cuerpo a eliminar todos los excesos y las toxinas, así que te olvidarás (o al menos disminuirás) de las molestas lonjitas e incluso lucirás más joven y radiante.

