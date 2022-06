¿Cómo ahuyentar a las moscas? Evita que entren a tu casa con 5 trucos caseros. Foto: viviendoencasa.mx

Las casas con moscas no son agradables, no importa cuánto intentes fingir, tener estos insectos voladores en tu hogar es horrible, no solo porque le quitan el crédito a tu higiene, también son ruidosas y asechan tu comida y tu piel, por eso. ¡Aquí te damos trucos caseros para que no las dejes entrar!

te revelamos que los remedios que te daremos aquí son completamente naturales y fáciles de aplicar, así que ya no compres más insecticidas, es momento de que apliques estos tips.

Algunos creen que estos insectos también tienen un significado espiritual, pero lejos de estas creencias, la realidad nos rebasa y son desagradables, ¡por eso deshazte de ellas de una vez por todas!

Trucos caseros para impedir que las moscas entren a tu casa

Limones con clavos. Foto: blog.supermercadosmas.com

Bolsa de agua colgada en la entrada

Este elemento es capaz de espantar a estos insectos porque refleja los colores del arcoíris y eso no les agrada, de hecho, puedes aplicar este mismo tip colgando CD’s, causan el mismo efecto, ¡tú decides!

Plantas aromáticas

Coloca una hermosa maceta con algunas flores con perfume para evitar que estos insectos ingresen a tu casa, puedes optar por un eucalipto, romero o lavanda, no solo huelen bien para los humanos, son repelentes naturales para estos animales y otras plagas.

Usa el vinagre en su contra

Únicamente tienes que hacer una trampa con ayuda de una botella de plástico, tómala y córtala a la mitad, la parte de la base la rellenarás con un poco de vinagre, luego colocarás la boca de la botella encima cómo si se tratara de un embudo, así estos insectos serán atraídos, pero luego no podrán salir, pues el líquido los marea.

Limón con clavos o un ajo

Para esto, nada más tienes que poner en estos varios clavos de olor en el limón y luego poner este repelente sobre tu mesa o cerca de las ventanas, es muy efectivo para ahuyentarlas. En caso de que quieras usar el ajo, solamente pélalo y colócalo en los mismos sitios mencionados.

Limpia tu casa

Parece obvio, pero es un gran remedio, no tengas agua estancada ni basura, en caso de que no puedas deshacerte rápido de esta procura tapar los contenedores y listo, ¡las moscas no llegarán!

¿Qué olor las ahuyenta?

Enseguida, te damos un listado de aromas que detestan estos insectos y que te ayudarán a tenerlos lo más lejos posibles:

Lavanda Citronela Eucalipto Menta Citronela Albahaca Romero Melisa

Con información de www.tododisca.com