¿Cómo afecta la Luna Nueva en Sagitario de noviembre a los signos del zodiaco?

Este miércoles 23 de noviembre tiene lugar la Luna Nueva en Sagitario y aquí te diremos cuáles son los tres signos del zodiaco que más vivirán sus efectos, ¡no te lo pierdas!

En La Verdad Noticias te revelamos que los astrólogos están seguros de que con la llegada de este fenómeno astrológico algunos signos se verán impulsados a tener una actitud más optimista y franca, además de que los hará más aventureros, independientes y abiertos, de ahí que algunos estarán dispuestos a arriesgarlo todo.

Hace poco te contamos cuáles son los signos más dominantes del horóscopo, pero ahora, vamos a decirte todo lo que debes saber sobre aquellos que se verán muy bien beneficiados por la Luna Nueva de este noviembre.

3 signos del zodiaco que serán afectados por la Luna Nueva en Sagitario

Capricornio

Poco a poco eliminará la venda que no lo deja ver claro en el amor, pondrá fin a sus relaciones tóxicas y se dará a valorar, de hecho, comenzará a meditar si la persona que tiene al lado es realmente la persona que merece, así que meditará y si es necesario tendrá la fuerza para tomar la mejor decisión para conseguir su verdadera felicidad.

Géminis

Este signo zodiacal no la tendrá fácil en el amor, ya que repetidamente tendrá peleas con su pareja o incluso con aquella persona con la que apenas está intentando formar una relación, todo esto porque la Luna Nueva dejará ver que no hay buenos lazos de comunicación entre ellos y que ambas partes tiene necesidad que no están siendo cubiertas.

Leo

Los nacidos bajo este signo serán los más afortunados en el amor con la llegada de la Luna Nueva en Sagitario, pues muchos se sentirán muy atraídos por ellos, aunque, lamentablemente, los Leo no estarán listo para corresponder, así que tendrán que ser cuidadosos para no romper corazones y evitar que en el futuro la vida les regrese sus malas acciones.

