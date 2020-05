¿Cómo afecta el estrés en tu relación sexual? ¡Cuidado!

Tu pareja te ha rechazado al momento de intimar, no es por qué te sea infiel o ya no le excites, aquí te explicaremos acerca de cómo el estrés afecta en las relación sexual, ya que no solamente puede perjudicar en la convivencia sino también al momento de llegar a la intimidad, a los hombres suele ocasionarles impotencia momentánea y a las mujeres unos dolores de cabeza tremendos.

Cómo identificar el estrés en tu vida

Hay 4 formas en las que puedes identificar que el estrés no solo te perjudica de manera negativa en la vida laboral, sino igual en tu persona y por ende en tu relación sexual.

El que encabeza la lista es la percepción, ya que aquí encontramos la paciencia y tolerancia hacia la pareja, si nosotros estamos estresados pensamos que todo está mal y siempre es más fácil culpar al que está a lado (pareja) que a uno mismo.



La imagen, el estrés ocasiona descuido en una persona, suelen subir de peso, no bañarse muy seguido, por lo que esto hace que la pasión se pierda un poco.

Es muy común que una persona estresada se vea orillada a consumir algún vicio y regularmente suelen ser el alcohol y el cigarro, que como bien sabemos uno genera impotencia y el otro te quedas dormido en el acto.

El estrés y la concentración

Hay expertos que aseguran que por el estrés, uno pierde la concentración ocasionando descenso en el metabolismo, haciendo que se manifieste la pérdida de virilidad, algunas veces se puede reflejar en contraparte con una eyaculación precoz y en las mujeres con falta de lubricación vaginal, ocasionando una relación sexual muy poco satisfactoria.

Así que para mantener el fuego y la pasión en esta cuarentena, hay que aprender a relajarnos y si identificas alguno de los puntos corregirlo.