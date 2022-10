¿Cómo actuar frente a un accidente? Todo tipo de lesiones y siniestros

Entre las funciones más populares que hacen los abogados de accidentes, verás dos ejemplos prácticos que te ayudarán a comprender el cómo actuar frente a dos de los problemas más comunes que suelen tener las personas que no conocen nada del sistema legal.

Accidentes de tránsito

Lo primero que tenemos que saber, es que los accidentes de tránsito son tan solo algunos de los más frecuentes en la que los conductores y afectados, suelen tener muchos problemas, al ver que generalmente el defensor principal será el conductor, esté tendrá que contar con diferentes requisitos en orden para no empezar con el pie izquierdo, contar con un seguro, permiso de conducir y papeles en regla son uno de los principales documentos a presentar, en caso contrario, empezará de mala manera con la defensa del accidente.

Sabrás que necesitarás a un buen abogado tras sufrir un accidente, no importa si eres conductor o peatón, en cualquiera de los casos, buscarás que se haga justicia por los daños ocasionados sin importar la parte que seas, ya que por un lado, buscará el peatón realizar la denuncia y el conductor, defenderse de la misma.

Accidentes laborales

No es un secreto que hay muchas empresas en todo el mundo que siempre buscarán salirse con la suya, evitar pagar lo que se merece un trabajador, pagar por diferentes accidentes o problemas que provocaron las instalaciones en mal estado o cualquier otro motivo.

Nuestra recomendación para estos casos, es que primero se considere que tras tener un accidente en el trabajo, se espere la respuesta de la empresa, es obvio que harán preguntas sobre el problema, que lo provocó y demás.

Si la respuesta de la empresa donde trabajas y tuviste el problema fue negativa o te trataron de intimidar, no firmes ningún tipo de documento, si piden tu renuncia no lo hagas. En cuanto recibas este tipo de respuesta, consigue a un buen defensor que te apoye para poder realizar la denuncia hacia la empresa por cualquier motivo que aplique en el sistema legal.

Una vez realizado el proceso, verás que la respuesta de la empresa será diferente y lo más seguro es que buscarán un acuerdo contigo, en algunos casos podrá ser que te contacten sin tu defensor, no debes de aceptar ningún acuerdo al ver que perderás por los daños que te ocasionaron al no querer darte lo que te corresponde conforme a la ley.

Lo mejor que puedes hacer es seguir adelante con tu defensor para esperar la respuesta final.

Conclusión

No tengas miedo de solicitar ayuda de un abogado defensor, si piensas que el dinero es el problema, verás que no siempre será necesario conseguirlo para poder defenderte ya que en el caso de los accidentes de tránsito, puedes ver que generalmente no suelen cobrar nada al afectado y solo se cobrará si se llega a un acuerdo con el conductor, a partir de ese punto, se cobrará con un porcentaje de la cantidad que se otorgará al cliente por los problemas ocasionados.