Comida procesada aumenta riesgo de DIABETES tipo 2

La diabetes tipo 2 es la que se origina cuando el cuerpo se hace resistente a la insulina o cuando el páncreas ya no produce insulina suficiente como consecuencia de factores genéticos, sobrepeso e inactividad física, sin embargo, de acuerdo con un nuevo estudio, los alimentos altamente procesados también incrementan el riesgo de padecerla y a continuación te explicamos por qué.

De acuerdo con Bernard Srour, investigador postdoctoral en epidemiología nutricional en la Universidad de París y autor principal del estudio, los alimentos ultraprocesados están vinculados con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, cáncer, enfermedad cardíaca, depresión y muerte prematura, debido a su bajo valor nutricional y sus altos niveles de grasas, sal y azúcar. No obstante, sus compuestos químicos también afectan y degradan el proceso digestivo.

Ahora bien, el investigador y su equipo encontraron que el consumo de este tipo de alimentos fue más alto entre los fumadores, obesos, personas sedentarias y aquellas que comían más carnes rojas y procesadas, por lo que los malos hábitos también estaban relacionados con el aumento del riesgo de diabetes.

"No se puede establecer un vínculo causal directo a partir de este único estudio", indicó Bernard, puesto que aunque un consumo más alto de este tipo de alimentos sí se vinculó con un riesgo significativamente más alto de diabetes, otros hábitos en el estilo de vida también afectan las probabilidades de padecer esta enfermedad.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS?

Según explica Srour, las comidas precocinadas y ultra procesadas representan entre un 25 y 60% de la dieta moderna e incluyen todos aquellos alimentos que contienen conservadores, sabores artificiales, agentes para dar textura, aditivos, azúcares, edulcorantes que no son azúcares y colorantes.

Algunos ejemplo son: refrescos, dulces, pasteles, cereales para el desayuno, leche con sabores, barras energéticas, fideos instantáneos, pollo empanizado, verduras presazonadas, salsas instantáneas, pizza congelada y hasta comidas en polvo o fortificadas.

No obstante, tal y como explica la asesora de alimentos y nutrición y expresidenta de la Academy of Nutrition and Dietetics, Connie Diekman, actualmente toda la comida es procesada, sólo hay que saber elegir mejor.

"La palabra 'procesado' es el nuevo 'villano alimentario', cuando de hecho toda la comida es procesada. La leche y el yogurt son procesados, el pan y la pasta son procesados, la carne, los huevos y los frijoles también son procesados, dado que el procesamiento es necesario para cultivar, cosechar, empacar y distribuir la comida".

Diekman sostiene que hay alimentos más procesados que otros, sin embargo, sin este procesamiento no se podría conservar la comida, y la leche por ejemplo, tendría una cantidad significativa de bacterias, así que su conclusión es:

“El procesamiento no es el enemigo. Lo son las opciones alimentarias que elegimos".

CÓMO DISMINUIR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2

El consejo de Connie Diekman es el siguiente: construye tu menú diario con tres cuartas partes de alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras y granos enteros; y una cuarta parte con proteínas magras y lácteos bajos en grasa.

Al final, elige “los alimentos ricos en grasa y azúcar después de haber consumido los alimentos que fomentan la salud, no como un reemplazo de ellos", concluyó.

