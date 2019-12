¡Comer chile podría darte más años de vida! (Foto cortesía Canopy Bridge)

A muchas personas no les gusta el chile, pero qué tal si supieran que este podría salvarles la vida, seguramente cambiarían radicalmente de decisión; y si eres de los que le pone a cada taquito, seguramente lo amarás más.

Beneficios del chile

Si, lo leíste bien, las personas que consumen este alimento de manera regular, disminuyen el riesgo de morir en un 23%, a diferencia de los que no lo comen.

En un estudio que realizaron con 2,811 habitantes adultos de Italia, observaron en aproximadamente ocho años cómo se encontraba su salud, donde posteriormente analizaron cómo había impactado el consumo del chile en sus comidas.

Ante esto el equipo de investigación se dio cuenta de que las personas que consumieron este ingrediente cuatro veces o más a la semana, disminuyeron en un 40% el riesgo de tener un ataque cardiaco, y el peligro de muerte cardiovascular bajó a la mitad; información Sputnik Mundo.

Peligro de muerte cardiovascular bajó a la mitad tras comer chile. (Foto cortesía SAC)

La epidemióloga y coautora del estudio, María Laura, explicó que “un hecho interesante es que la protección contra el riesgo de mortalidad era independiente del tipo de dieta que la gente seguía, en otras palabras, el efecto protector del chile picante es tanto para quienes siguen una dieta sana como para los que no comen muy saludable”

Más estudios sobre el chile

Finalmente los integrantes del estudio que se publicó en el Journal of the American College of Cardiology, aseguraron que hay que hacer otras investigaciones para poder entender más los beneficios del chile de otros alimentos que se encuentran en diferentes partes del mundo.

Más estudios del chine para conocer del todo sus beneficios. (Foto cortesía Milenio)

Como te podrás haber dado cuenta, este producto puede de ser gran ayuda en tu salud si lo consumes regularmente, recuerda nada con exceso; disfrútalo en tus platillos favoritos, en una salsa, entero, todo depende de cómo lo comas.

