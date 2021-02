Comer CHOCOLATE para estimular el DESEO SEXUAL ¿Lo has probado?

¿Has intentado alguna vez comer chocolate para aumentar el libido? La Verdad Noticias te cuenta que es lo que puede suceder.

La barra de chocolate Libido Lover de Moodygirl 's incluye ingredientes que apoyan las vibraciones del amor y la energía creativa, y esto se suman a la base de que el chocolate en sí es un afrodisíaco popular.

Pero, ¿la barra, real y científicamente, tiene el poder de excitarnos? La profesora de salud pública y educadora sexual Janielle Bryan, nos explica al respecto.

¿Estimula el chocolate el deseo sexual? Foto: Para eles

¿El chocolate puede aumentar el deseo sexual?

Bryan dice que no se ha demostrado científicamente que el chocolate tenga algún efecto sobre el deseo sexual. Hay varios estudios de investigación que muestran que el chocolate amargo puede reducir la rigidez arterial y aumentar el flujo sanguíneo.

Si bien esas condiciones pueden apoyar la excitación, falta el vínculo causal entre comer chocolate y tener un impulso sexual elevado. Entonces, el chocolate para la libido puede ayudar a las personas a excitarse y mantenerse excitadas, pero nada es seguro.

¿Qué tipo de chocolate funciona?

En cuanto a qué tipo de chocolate tiene el mayor potencial para mejorar su libido, Bryan dice que cuanto más oscuro y más orgánico, mejor, ya que tiende a tener un mayor porcentaje de cacao, con menos aditivos y menos lácteos agregados y azúcar. Lo que nos lleva a la barra Libido Lover de chocolate amargo.

Antes de probarlo, Bryan recordó algunas precauciones a tener en cuenta. Por un lado, aunque se ha demostrado que la marca aumenta el deseo sexual, el cambio informado no se refiere a ningún cambio hormonal, sino a anécdotas personales de una función sexual mejorada.

Además, los suplementos a base de hierbas no están regulados por la FDA. Debes investigar antes de comenzar cualquier regimiento. Entonces, antes de que lo pruebe usted mismo, consiga que un médico apruebe cómo los ingredientes pueden afectar.

Los científicos creen que las afirmaciones sobre los efectos del chocolate son estrictamente psicológicas, no biológicas. Si bien no hay investigaciones científicas para decir definitivamente que los ingredientes del chocolate aumentarán el deseo sexual, eso no significa que no lo hará.

