Come sin subir de peso con esta receta de TACOS VEGANOS ¡que saben a carne!

Disfruta esta deliciosa receta de tacos veganos ¡que sí saben a carne!

En cualquier mesa mexicana es típico ver tacos, pero, si eres vegano, no hay mucha opción, por eso aquí te damos una receta de tacos veganos que saben a carne y no subirás de peso, ¡cometelos sin remordimientos! Con esta deliciosa receta de tacos veganos hechos con soja, no podrás resistirte a su delicioso sabor porque el adobo es el secreto y la preparación con mucho amor, la pones tú.

Receta de tacos veganos que saben a carne

Ingredientes

3 tazas de soja texturizada

3 piezas de Chile pasilla

3 piezas de Chile guajillo

½ taza de Vinagre blanco

5 hojas de Laurel

6 piezas de Pimienta gorda

5 piezas de Clavo

2 dientes de Ajo

1 cucharada sopera de Comino

1 trozo de canela entera

1 pieza de cebolla

1 pizca de Sal

Aprende a hacer esta deliciosa receta de tacos veganos. foto:pizcadesabor

Procedimiento

Hidrata la soja texturizada, para esto la colocamos en una cacerola con agua hirviendo, añadimos una pizca de sal, las hojas de laurel y dejamos que se suavice completamente. Esto tardará aproximadamente 10 minutos a fuego alto.

Cuando esté lista, la retiramos del fuego, dejamos enfriarse, y una vez fría la exprimimos perfectamente para retirar el exceso de agua que pudiera contener aún y la reservamos un momento.

Al mismo tiempo, del mismo modo en agua muy caliente colocamos a suavizar los chiles guajillo y pasilla.

Con esta rica receta, no sentirás remordimiento por subir de peso. foto: cultivarium

Una vez blandos los chiles pasilla y guajillo, los colocamos en la licuadora junto con el vinagre, el agua, la canela, la pimienta, el comino, el clavo, la mejorana, los ajos, la mitad de la cebolla y una pizca de sal, y licuamos hasta obtener una salsa homogénea para los tacos de soya al pastor.

Ya que esté lista la salsa la añadimos colándola sobre la soja, integramos todo muy bien, procurando que toda la soja se impregne de la salsa. Entonces cubrimos con papel film y dejamos reposar en el refrigerador por al menos 4 horas.

Pasado este tiempo o más si así lo deseas, tomamos un poco de cebolla picada y dejamos que se fría en un sartén con aceite caliente. Una vez lista la cebolla añadimos la soja texturizada y dejamos que se fría hasta que esté bien cocida, puedes añadir también trozos de piña, para que la soja tenga más sabor a pastor. Ya casi están listos tus tacos veganos.

Ya que tengas listo el relleno, tomas las tortillas de maíz, formas los tacos, añades un poco de piña, los acompañas con un poco de cilantro y cebolla picada y tu salsa preferida. En La Verdad Noticias te traemos las mejores recetas para que las puedas disfrutar.