Combina el azul marino como toda una experta en moda

El azul marino regresó para este 2022

El azul marino está de vuelta ¡Úsalo hasta en el cabello!

No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos en estilo: Vogue.

Así es, de acuerdo con la revista de moda, el color azul marino está de vuelta para este año; así que si estás pensando en implementarlo a tu guardarropa ¡no lo pienses más!

El azul marino definitivamente regresa, al igual que los tonos de cobalto y los menos llamativos en forma de estampados.- Vogue

El color negro es el color de la elegancia y estiliza tu figura de la mejor manera, pero el azul marino no se queda atrás porque facilmente se ha posicionado como el tono más sofisticado del Pantone.

Aunque algunos lo consideran un tono muy sobrio y hasta “aburrido”, la verdad es que es un color muy útil y combinable; en especial cuando lo unes con los tonos de esta temporada.

Además, fácilmente puedes utilizarlos como parte de tu look de oficina, para ir a un evento formal y, con las adaptaciones adecuadas, para ir a la playa o de cóctel.

Y no importa el tono de tu piel, lo relevante es como lo uses y combines; así que aquí te traemos las mejores ideas para combinar el azul marino.

¡Toma nota!

¿Con qué otros colores se puede combinar el azul marino?

El azul marino es tan versátil que se ve espectacular al combinarse con diferentes tonos de su mismo color.

Azul marino y tonos neutros.

Esta combinación no puede faltar en tu día a día, y estamos seguros que no te vas a arrepentir porque es un acierto seguro y una apuesta infalible si quieres conseguir un look impecable y formal.

Azul marino y amarillo.

Unir dos opuestos del círculo cromático siempre será una buena opción porque tendrán un excelente contraste; en especial si eliges el amarillo, el color del verano. Incluso, si quieres arriesgar y destacar un poco más puedes combinarlo con el dorado.

Azul marino y verde.

Otros opuestos pero una muy buena mezcla porque te permitirá conseguir un look armónico con un pequeño contraste.

Azul marino y otras tonalidades de azul.

Ahora todo lo contrario al anterior; unir el azul marino con su misma gama de color pero en diferentes tonalidades te dará un look monocromático y serio.

Azul marino y rojo.

Uff, la combinación de las personas atrevidas. Con este estilo lograrás llamar la atención a donde vayas porque te arriesgarías a mezclar tonos opuestos como el azul con el rojo o el naranja.

Azul con tonos tierra.

Los tonos tierras siempre son un acierto, sin importar el color con el que se combine. Úsalos sin miedo.

Ahora sí, a lucir a la moda.

