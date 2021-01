Colores que ya no están de MODA este 2021 ¡no los uses ni de chiste!

Este 2021, evita usar estos colores. Foto: glorytrends.com

¿Amas la moda?, si quieres salir triunfante en las tendencias del 2021 hay algo en lo que deberás ser muy cuidadoso, pues es muy fácil caer en el uso inadecuado de los colores, sí, aunque tal vez no lo has notado, quien usa los tonos fuera de la temporada está condenado a fracasar como el mejor vestido, por eso, aquí te compartimos cuáles son los que ni por error deberás llevar en tus outfits ¡toma nota!

Colores que no debes usar en el 2021

Aunque es cierto que “a la moda lo que te acomoda”, si eres un fanático de las tendencias y te gusta siempre estar actualizado, deberás ser cuidadoso con los colores que reinarán en las nuevas temporadas del 2021, pues como sabes para los expertos no excusa que valga cuando se cometen errores en los outfits, así que ¡mucho ojo!, estos son los tonos que debes evitar a toda costa, ¡sácalos ya de tu clóset!

Nada de verde oliva militar

La última temporada del 2020 cerró con pasarelas donde la tendencia de color fue este tono, pero el tiempo y el buen gusto en la moda pasa rápido, y si quieres ahorrarte un momento bochornoso, es mejor que lo sustituyas en tus outfits por un verde pasto, este sí que está vigente.

Evita el verde oliva militar. Foto: Pinterest

¡No uses verde neón!

Si deseas tener un outfit acertado este 2021 tienes que evitar este color, pues está pasado de moda, lo puedes sustituir por el naranja, sí, podrás elegir cualquiera de sus tonos desde los pasteles hasta los más vibrantes, ¡te quedará súper bien!

¡Evita el azul petróleo!

Es momento de devolverle la vida a tu clóset, pues este color oscuro ya no es una tendencia, ahora la moda es que uses unos tonos con más luz, tal es el caso del azul pálido, el que podrás usar acertadamente en tus outfits, no importa que lo lleves en la parte inferior o superior, ¡te verás grandioso!

El borgoña ya no está de moda

Este color siempre es uno de los favoritos del invierno, pero el 2021 ya lo ha sustituido muy rápido, así que no lo uses, mejor opta por llevar tono en rosa, sí puedes usar cualquiera, así que ¡arriésgate!

