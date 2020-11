Colores de uñas que te harán lucir más joven

Con estos colores de uñas ¡te verás súper joven! | transparente

La elección de un color de uñas impacta mucho sobre tus manos y es que las manos son una parte importante del cuerpo ya que ellas te dicen cuál es tu estado de salud, debes tenerlas bien cuidadas para que resten años de acuerdo a la tonalidad de colores para las uñas que decidas usar.

Además de tener un buen manicure, puedes usar cremas antiarrugas para las manos así como hidratantes y con un buen esmalte, quedarán divinas, en La Verdad Noticias te decimos qué colores debes usar.

Baby pink

Este color de uñas hará que luzcas súper jovial y fresca, como salida del manicure, este tono significa ternura, dulzura, fantasía, inocencia, según la psicología del color. Lleva un pink perfecto con una base cálida y suave.

Este tipo de color de uñas te puede hacer ver más joven. foto: pinterest

Marfil

Si te gusta lucir tus manos más jóvenes, no uses los tonos de uñas blancos puros, mejor decide por uno de la gama del marfil y hasta el arena ya que este tipo de esmaltes le dan al manicure un aspecto cálido y luminoso, además te hace ver más confortable y cálida.

El color de uñas marfil es una excelente opción si quieres lucir más joven. foto: pinimg

Transparente

No hay como el color transparente para hacer lucir tus uñas más jóvenes. Estos son los colores aliados de las uñas saludables y además, se pueden combinar con prácticamente todo.

Luce más joven con uñas transparentes. foto: alicdn

Rojo

Si eres una amante de los colores brillantes, te sugerimos el color rojo ya que es un color cálido y aunque pareciera contrario también quita edad. Si vas a pintar la superficie de tu uña de rojo, asegúrate que sean cálidos o ligeramente naranjas.

Pasteles

Las tonalidades pastel evocan ternura, inocencia y jovialidad, lleva este look con su versión más clara. No uses los colores apagados ya que provocarán un efecto contrario, es mejor los brillantes para que luzcas más juvenil.

Nude

Es el clásico de clásicos que le dará un aspecto desnudo y terso a tus uñas, al mismo tiempo que aportará un efecto de desenfoque de las líneas, arruguitas y asperezas de la piel. ¿El secreto para triunfar con él? Hacer una aplicación perfecta para que no se vean grietas ¡y poner una delgada capa de top coat!

