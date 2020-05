Collar de Danna Paola vale más de 50 mil pesos y lo luce en increíble outfit

Danna Paola luce un accesorio súper costoso en su reciente outfit. Foto: elsiglodetorreon.com.mx

Danna Paola no escatima en los accesorios con los que da el toque final a sus outfits y en esta ocasión ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores que, no evitaron echarle una miradita a su lujoso collar, pues todo indica que es creación de una de las marcas francesas de moda más solicitadas por las celebridades, ¿puedes adivinar de cuál se trata?

Collar de perlas de Danna Paola

La actriz mexicana tiene una gran influencia en las redes sociales por su gran belleza y estilo, así que, no es sorpresa que de pronto sorprenda a sus seguidores con outfits espectaculares, pero en esta ocasión lo que más sorprendió de estos no fue la combinación de sus prendas, sino el lujoso collar con el que completó el look desenfadado que presumió a todo el mundo.

La publicación la realizó por medio de su cuenta oficial en la red social de Instagram, donde se muestra con un outfit muy relajado que se compone de un sueter negro tejido del cual destacaba un hermoso accesorio, un collar que le dio el toque final a su look muy relajado.

Sin duda, Danna Paola siempre tiene un estilo muy singular y perfecto, pero además elegante, pues el collar con el que acompañó su outfit se trata de una obra de la marca Chanel que no solo es bellísimo sino súper caro, ¿tienes idea de cuánto vale?

El dichoso accesorio está hecho de perlas clásicas de Chanel unidas por metal plateado, además, tiene monograma emblema de la marca de las dos C que se encuentra adornados con relucientes cristales, una joya preciosas y muy costosa, pero, en realidad ¿cuál es su precio?, pues aunque te pueda ser increíble de creer este accesorio vale alrededor de 60 a 50 mil pesos según varios sitios de venta online, ¡asombroso!

Colla de Danna Paola, lujoso accesorio de Chanel. Foto: Pinterest.

El collar que Danna Paola presumió en sus redes sociales, es realmente hermoso y súper versátil ya que puede darte un look súper elegante o muy relajado, depende el efecto que desees obtener con su uso, sin duda, esta actriz mexicana tiene buen ojo para las joyas, ¿te animarías a tener uno?

