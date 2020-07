Coletas a los lados, el peinado de moda: Danna Paola y Rosalía

Y aunque los peinados son iguales, cada una tiene su estilo. Foto: La Verdad

A pesar que Danna Paola es mexicana y Rosalía española, han demostrado que el peinado noventero está más vigente que nunca, al presumir el que será el look del verano para ser la más femenina, juvenil y en tendencia: el peinado de las dos coletas.

La primera en presumirlo fue Danna, quien no solo impactó al revelar un look más largo gracias al poder de las extensiones, sino por el peinado que eligió para hacerlo: dos coletas altas que sujetó con dos scrunchies, otro accesorio que regresa de los noventa con más fuerza que nunca, e ideal para lograr una apariencia fresca y chic. Estas donas tenían un diseño maxi y estaban en colores diferentes, otro detalle perfecto para resaltar el estilo divertido que brinda este peinado, el cual era muy distintivo de los 90's y principios del 2000.

¿Homenaje?

No se sabe si fue coincidencia... si la mexicana de 25 años se convirtió en la inspiración de la española de 26, o si fue un homenaje a Britney Spears, pero Rosalía compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con este mismo peinado sujetado por dos scrunchies blancas afelpadas, las cuales fueron el accesorio estrella de la Princesa del Pop en el video ...Baby One More Time. La cantante -quien también ha sido toda una referencia en los looks de Kylie Jenner-, complementó su peinado con una camiseta larga así como pants blancos, que bien podría convertirse en un coordinado que inspire los outfits de home office, gracias a su estilo moderno pero cómodo.

Rosalía le imprimió un toque diferente al clásico peinado, al agregar una sutil trencita frente, al frente y solo en un lado del look, dándole un giro novedoso y bastante original. La famosa también optó por un maquillaje muy natural a diferencia de Danna, quien resaltó su mirada con un delineado negro estilo cat-eye, así como otro gráfico en color blanco.

Las coletas de Britney, un peinado muy noventero. Foto: vix

Los beneficios del peinado

Además de ser un look bastante fácil y rápido de lograr, esta tendencia puede alarga la altura de quien la use, pero sobre todo, elevará el estilo al máximo, algo ideal para quienes aman destacar o crear looks vistosos. Lo mejor es que es perfecto para mantener la frescura durante el calor del verano. Para lograrlo, separa tu pelo en dos partes, haz una coleta de un lado y sigue la misma altura para hacerla en el otro lado. Procura que queden altas, o debajo de tus orejas para lograr una apariencia vintage y más chic. ¿Lo único a evitar? Que tu pelo tenga mucho volumen, pues esto podría desequilibrar la proporción de tu rostro. Opta por una melena lisa o con ondas suaves.

Eso sí... las redes han revelado algo y eso es que Danna y Rosalía no solo comparten el mismo gusto en cuanto a peinado, sino también en looks, al presumir desde outfits con inspiración atlética, hasta piezas ajustadas y muy sexies, demostrando la versatilidad que tienen tanto en su música como en su estilo. Esto quedó reflejado en un look que la mexicana compartió en sus historias de Instagram, en el que aparece posando con un set compuesto por una sudera y pants oversize, el cual se ha convertido en el uniforme de la española durante la cuarentena que pasó a raíz del coronavirus.

Y a ti... ¿qué peinado te gustó más o cuál te gustaría imitar en este verano? ¿El clásico de Danna o la versión modificada -con todo y trencita- de Rosalía?