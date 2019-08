Coco Chanel: La mujer que revolucionó la moda mundial

No hay quien no conozca en el planeta quién fue Coco Chanel, pero como tal vez no sabemos todo al respecto de su vida y los motivos que la movieron para convertirse en la gran dama de la moda francesa en sus inicios y con el tiempo en uno de los íconos más trascendentales de la moda que han tatuado para la posteridad el nombre de Chanel como estandarte para muchas mujeres que solo usan productos con esa firma.

Modista francesa que en los veintes, rompió con la clásica elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX.

¿Quién fue Coco Chanel?

Gabrielle Bonheur, nació en Saumur, Francia el 19 de agosto de 1883, nace en el seno de una familia humilde, tenía cuatro hermanos pero es a los 12 años que pierde a su madre, víctima de la miseria y de los embarazos y esto cambió su vida.

Al morir su madre, su padre, que era un vendedor ambulante, la entregó al cuidado de unas monjas en un hospicio de Corrèze, donde pasó los siguientes seis años aprendiendo a coser.

Coco Chanel fallece en 1971.

Se convierte en Coco

Deja el orfanato y lo más cercano al mundo de la costura que llega es para trabajar como dependienta en la mercería Moulins, el cual era un trabajo que compartía con sus actuaciones en La Rotonde, el cual era un centro de diversión o entretenimiento para varones en especial, los oficiales del ejército en donde cantaba temas como “Ko ko ri ko” y “ Qui qu’a vu Coco” (la cual narraba la historia de una de una muchacha que había perdido su perrito Coco. Fue allí donde comenzaron a llamarla la petite Coco, el nombre con el que luego se haría conocida y entraría en la leyenda.

El primer amor

Con apenas veintidós años, se enamoró perdidamente de Étienne Balsan, un joven de dinero con el que mantuvo una relación de seis años. Fue Balsan quien la saca de vivir su vivir mundanamente para llenarla de lujos y ocio entre fiestas y carreras de caballos.

Coco se fugó a París con Arthur Boy Capel, uno de los mejores amigos de Étienne.

La leyenda hecha mujer.

Su casa de modas

Coco quería trabajar, así que viviendo con Balsan le pidió que financiara la apertura de una sombrerería, al tiempo ella lo abandona. Pero más tarde viviendo en París con su nuevo amante (Capel) seguía con su sueño y buscó a Balsan de nuevo, es entonces cuando en 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta, tuvieron un éxito inusitado así que no dudó y lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan.

Curiosidades

Creó el primer perfume con el nombre de una casa de moda: Chanel No 5. La fragancia salió al mercado en 1921 y rápidamente alcanzó gran popularidad gracias a Marilyn Monroe, quien públicamente dijo que la usaba.

Diseñó el traje sastre para la mujer y con eso transformó toda la industria, ya que liberó la imagen y el estereotipo que se tenía en esa época.

El león insignia de la marca Chanel, proviene del signo zodiacal de Coco: Leo.

Su color favorito y uno de los más emblemáticos de su firma es el negro.

Chanel cerró por 15 años debido a la Segunda Guerra Mundial, pero es en 1954 que Coco decide reabrir su boutique.

Gabrielle (Coco) vivió en el Hotel Ritz-Carlton de París durante más de 20 años.

Una de las excentricidades de la diseñadora más famosa del planeta era pedirle al personal del hotel que las escaleras por donde pasaba tuvieran el aroma de su famoso perfume.

