Cocina RECETAS nuevas y evita el desperdicio de comida con estos 7 consejos

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), asegura que cada 12 meses las naciones industrializadas tiran a la basura hasta 670 millones de toneladas de comida en buenas condiciones, lo que se traduce en un tercio de desperdicio de alimentos de todo el mundo, y aunque no lo creas puedes ayudar desde casa a que estos índices bajen, pero ¿cómo?, aquí te damos unos consejos muy efectivos que ayudarán con ello, ¡serán nuevas recetas muy nutritivas!

Consejos para crear recetas nuevas y no desperdiciar

En La Verdad Noticias, estamos seguros de que en esta época lo más importante es no desperdiciar la comida, pues hacerlo no solo ayuda a ahorrar dinero, también beneficia al medio ambiente, y hacer es más fácil de lo que crees, pues solo necesitas guardar los restos de los alimentos que has consumido y después, crear con estos ¡nuevas recetas!

A continuación, te compartimos consejos que te ayudarán a reducir el desperdicio de comida, ¡comienza a aplicarlos ya!

Con el desperdicio de pan, puedes crear crutones. Foto: chefjames.com

Planifica tu menú y la lista de compras, ¡todo debe encajar perfectamente! Compra en mayoreo, puedes acordar hacer compras en grandes cantidades con tu familia o amigos y luego dividirse las porciones, esto ayudará a ir menos al supermercado, ahorrarás dinero y te aseguras de no tener comida de más, solo la necesaria. Al cocinar solo prepara la cantidad de comida que necesitas, en caso de que los ingredientes o la preparación sobre, procura refrigerarla, podrías calentarla de nuevo para comer al día siguiente o combinarla para crear nuevas recetas que mantendrás su valor nutricional y serán ¡deliciosas! En caso de que tengas frutas muy maduras, opta por crear con ellas mermeladas, budines o compotas. Cuando te sobre carne, haz con ella tacos, woks, salsa o guisos, ni siquiera ¡notarás la diferencia! Los desperdicios de verdura úsalos para recetas de comida como croquetas, omelletes, salados, muffins y budines. No desperdicies las sobras de pan, siempre puedas usar estas para preparar budín de pan o hacer pan rallado, para este último solo corta rebanadas e introdúcelas por media hora al horno, así eliminarás la humedad en él, después retira, ralla y guarda en un recipiente con tapa, puedes añadirle perejil u orégano, ¡depende de tu gusto! Arma deliciosas ensaladas con verduras y pollo que te hayan sobrado en la comida, es más, puedes hacer con estos ingredientes recetas de crutones, ¡te encantarán!

Ahora ya lo sabes, cuidar el medio ambiente, eliminar los desperdicios de comida y ahorrar es más fácil si sigues estos consejos y armas recetas nuevas.

Con información de Infobae.