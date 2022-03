Coca-Cola lanza nueva bebida para los amantes de la versión Zero

Actualmente, Zero es una de las presentaciones con más éxito de Coca-Cola, y ahora la marca busca innovar en esta categoría lanzando un nuevo sabor que será edición especial y que mantiene el interés en un segmento de dieta, la cual durante décadas ha caracterizado al mercado de las bebidas.

Esta categoría de refrescos es una de las más importantes en la industria retail y es que debido a la demanda que tiene por parte del consumidor, establece un reto muy importante para la compañía, como por ejemplo, innovar el sabor y tener una buena presentación.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que la empresa preparaba una receta actualizada, lo que despertó la curiosidad de muchos usuarios que son fanáticos del saber de esta bebida.

Aunque de momento no hay mucha información al respecto, se sabe que ha sido vendida como una “propuesta misteriosa”, y que gráficamente evoca al espacio para conmemorar la llegada de la bebida “de la mano de astronautas”.

Durante muchos años se ha cuestionado el consumo de refresco, y es que se sabe que su éxito se debe al gusto de los consumidores, pero vale la pena sabor que el nuevo sabor de Zero, ‘Starlight’, que desde la experiencia, el consumo de una bebida carbonatada la da la actriz y presentadora Adamari Lópex.

Recordemos que ella padeció sobrepeso y explicó que lo que la ha ayudado a mantener un estilo de vida saludable sin kilos extra, ha sido la supresión por completo del refresco.

“No me lo tomo pero me gusta, me encanta un refresco frío, una Coca-Cola fría, en un vaso con hielo, en un vaso de cristal”.