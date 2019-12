Claves para lograr el BIENESTAR en tu vida

Nuestra mente y cuerpo están diseñados para buscar el bienestar y el equilibrio, sin embargo, el ritmo de la vida, las preocupaciones, el estrés, los problemas y las distracciones nos impiden enfocarnos en lo que realmente importa: tomar consciencia del presente y vivir la vida creando belleza. No obstante, el día de hoy te compartimos algunas claves para alcanzar el bienestar en tu vida.

ENCONTRAR UN SENTIDO

“Más allá de que en la vida haya ausencia de preocupaciones o problemas, la persona aprende a desarrollar herramientas y habilidades para afrontar los desafíos cotidianos. Para sentirse satisfechos con su existencia y no sentir que las dificultades le sobrepasan”.

De acuerdo con el psicoterapeuta Ronny Macías, del Centro de Psicoterapia Integral y Análisis Conductual Contextual, para alcanzar el bienestar no necesario vivir en un mundo color de rosa en el que todo es perfecto, sólo es necesario encontrarle un sentido a la vida.

¿Y cómo se encuentra este ‘sentido’? Con objetivos que te permitan conservar tu calidad de vida e interactuar adecuadamente con los demás, y evitando conductas de riesgo, es decir, alcohol, tabaco, drogas, promiscuidad, entre otros.

DESPERTAR LA CONCIENCIA

De acuerdo con la terapeuta holística Verónica De Ycaza, necesitamos darnos cuenta de que podemos escoger la manera en que vivimos cada uno de nuestros días, por lo tanto, ¿por qué escoger vivir con miedo, estrés y demás emociones que no nos hacen sentir bien?

En ocasiones, según explica la experta, esto se debe al miedo a una forma de muerte: ver morir a quien creo que soy o aquel estilo de vida que me permite vivir en mi zona de confort, pero en inconsciencia.

Para despertar la consciencia, Ycaza sugiere respirar y concentrarse en ese respirar: “Solamente respirar viendo el sol, como si respiraras esa luz y su belleza, te puede ir llevando a algo más profundo y verdadero en ti”.

“Al principio no pasa nada más que un suspiro de alivio, pero luego puede abrirse el camino al autoconocimiento, al contacto con mi ser que no es la personalidad”.

DEJAR IR EL MIEDO

Todos nos enfrentamos a momentos difíciles llenos de dolor, angustia y sufrimiento, y es entonces que buscamos el consuelo en otras personas para salir adelante, no obstante, cuando nos quedamos ahí, reduciendo nuestro bienestar para “que me compadezcan y me vean como víctima siempre, termino dependiendo de los demás”.

Sí, el consuelo es necesario e importante, pero también lo es el buscar mecanismos que nos permitan superar y afrontar nuestros problemas sin que estos interfieran con nuestra calidad de vida, ya sea en lo físico, lo laboral, lo social o lo emocional.

Por último, recuerda que aunque nos han vendido la idea de que la felicidad es temporal, esto no tiene por qué ser así: “Ser feliz es considerado algo fugaz, y si tu felicidad es permanente, alguna desgracia está por venir; esa es la mentalidad latinoamericana”.

De acuerdo con el psicólogo clínico Jorge Luis Escobar, este pensamiento está fundamentado en el miedo y ocasiona que busquemos constantemente la satisfacción temporal, en consecuencia, generamos nuevos niveles de adicciones, tanto a sustancias como al materialismo.

No obstante, cuando ‘despertamos’, encontramos un sentido, tomamos consciencia y dejamos ir el miedo, descubrimos que nosotros tenemos el poder y que podemos ser felices con y a pesar de las tragedias y los problemas.

