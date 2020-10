Claves para cultivar un amor sano y maduro

Aprende de estos sencillos consejos para formar un amor sano. | elconfidencial

El empezar una relación con tu pareja conlleva a tener un amor sano y a la vez hacerlo crecer con madurez que requiere ser pensado, cuidado, nutrido y supervisado por una lúcida conciencia para que no se contamine de las trampas del ego que se mueve por el miedo a ser abandonado, a ser herido, atacado, traicionado o rechazado.

La inmadurez emocional y la inconsciencia en una relación puede ocasionar mucha ruina en dos buenas personas que no pueden con su vida y buscan en vano que su pareja los complete o les sane sus heridas.

Consejos para un amor sano y maduro

Amarnos a nosotros mismos primero

Amar sin dependencia ni necesidad, exige aprender a contar con nosotros mismos primero y sentirnos completos para no comernos el cuento de la media naranja. Pretender que otro nos complete puede fragmentar nuestra autoestima a la mitad y empobrecer nuestros recursos personales para autoabastecerse de momentos de bienestar. Trabajar sobre nosotros mismos primero abre camino para que el amor verdadero nos encuentre.

Amar equilibradamente

Enamorarse es amar las coincidencias y amar es enamorarse de las diferencias. Es normal que no todo nos guste de nuestra pareja. Si pretendemos la perfección, dos pasos adelante tendremos la decepción. Lo importante es que haya compatibilidad de valores y buenas intenciones, detrás de las torpezas y de las brechas de inconsciencia en la que la mayoría solemos caer.

Amar con libertad de hacerlo

Nadie es una media naranja, no son nuestra felicidad, son un complemento. La dependencia asfixia al amor. Preferir en vez de necesitar otorga más valor a la persona que queremos, pues la valoraremos por quién es y no por lo que nos falta y nos da. Cuidar de nosotros mismos para no caer en la “necesidad”, nos da la libertad de elegir quedarnos o irnos de un vínculo.

Abordar los problemas de buena manera

La armonía no siempre gobierna en una pareja. Los desacuerdos y las dificultades forman parte de una relación entre dos personalidades diferentes. Tendemos a pensar que para que el amor funcione no deben existir las discusiones, las discrepancias o los desafíos. Sin embargo, una pareja sólida es aquella capaz de resolver problemas y desacuerdos con respeto e inteligencia emocional. No se trata de coincidir en todo, sino de compartir valores y de hablar el mismo idioma en cuanto a nivel de consciencia.

Amor con actualizaciones o muere

Una relación necesita ser construida desde sus cimientos con un diálogo abierto, escucha empática, códigos compartidos y una permanente reactualización del vínculo. Dar por sentada la relación y quedarnos con una imagen congelada de la persona que nos acompaña, empobrece el vínculo y genera distancia emocional. “Sabernos” es esencial para sentirnos cerca y en complicidad. Una pareja es un equipo con pautas éticas claras que le dan forma a cada apuesta y jugada.

Amar con y sin límites

Deberíamos disociar la idea de sacrificio ligada al amor. Hay ciertas vallas que jamás tenemos que traspasar. Tolerar el abuso, el engaño, la manipulación o el maltrato físico o emocional no es amor incondicional es enfermedad y falta de dignidad.

El amor real debe ser recíproco

Dar el 100% de uno mismo siempre representará el 50% de una relación de a dos. Si del otro lado no se ofrece lo mismo, la relación no funcionará. La falta de compromiso y deslealtad tanto como la desconsideración por los sentimientos de la otra persona, erosiona la relación y la desequilibra hasta dejarla dispar.

Un amor que no oprima

Amar va de la mano del crecimiento individual de cada uno de los miembros de la pareja. Si por estar al lado de alguien tenemos que sacrificar nuestro despliegue o lo que para nosotros es importante, entonces esa pareja nos merma mucho más de lo que contribuye a nuestra evolución. Una pareja facilita, no pone obstáculos en la rueda. Por eso la mejor elección es estar con quién alienta a que seamos la mejor versión de quienes podemos llegar a ser.

Trabajar el amor diariamente

Encontrar una pareja puede ser muy sencillo, pero edificar un vínculo sano y verdadero lleva tiempo y dedicación. Requiere trabajar cada día para hacer de ese encuentro un proyecto de vida, de esa ilusión efímera una realidad concreta con la que crecer como personas yendo a la par, sin invasión y dando forma a una vida compartida desde la más genuina elección.