Clave para llegar al ORGASMO femenino durante el sexo, según expertos

Esta es la clave para llegar al ORGASMO femenino durante el sexo, indican expertos

El orgasmo femenino es uno de los placeres más satisfactorios que toda mujer debería alcanzar, sin embargo, algunos expertos sugieren que no todas lo experiementan, incluso, un estudio indicó que solo 2 de cada 10 mujeres son capaces de sentir un orgasmo vaginal, pero afortunadamente hay hay una clave esencial que deben tomar en cuenta a la hora del sexo para poder llegar a el.

¿Qué pasa con el orgasmo femenino?

Algunos expertos consideran que la mujer tiene una mentalidad instrumental a la hora de tener orgasmos, incluso, un estudio publicado en 2015 descubrió que ellas llegan frecuentemente al orgasmo y tienden a centrarse más en las sensaciones que les provoca el sexo.

¿Qué pasa con el orgasmo femenino?

Según la investigación, hay una relación entre la falta de “pensamientos eróticos” durante el sexo y una menor frecuencia de orgasmos, por tanto los pensamientos negativos durante el sexo son un obstáculo.

¿Qué piensan las mujeres durante el sexo?

Entre los pensamientos más comunes que impiden que las mujeres llegue al orgasmo giran en torno a su aspecto y sobre el rendimiento en la cama. De acuerdo con la sexóloga Gigi Engle, a algunas mujeres les da vergüenza no llegar al orgasmo, lo que clínicamente se le se conoce como trastorno orgásmico femenino o anorgasmia.

La clave para llegar al orgasmo

De acuerdo con el Hospital General de Massachusetts, una de cada cinco mujeres tiene problemas para llegar al orgasmo y una de las claves importantes para poder llegar a el es no sentir presión.

Según la sexóloga, no sentir presión es importante a la hora del sexo, ya que los orgasmos son un proceso físico y mental, de tal manera que cuando te presionas a ti misma para llegar al orgasmo, empiezas a pensar que no lo vas a lograr, es ahí cuando no lo consigues.

Es por esa razón que si quieres llegar al orgasmo en tus relaciones sexuales, es fundamental que estes tranquila, de esta manera tu cerebro y tu cuerpo se sincronzan y eso te permitan disfrutarlo aún más.

La clave de las mujeres para llegar al orgasmo



Ingredientes básicos

Por su parte la sexóloga Isiah McKimmie, indica que hay dos ingredientes esenciales para el orgasmo:

La parte física: una adecuada estimulación del clítoris.

La parte mental: alcanzar un estado mental de relajación y excitación.

De esta manera recomienda invertir 15 o 20 minutos en los preliminares donde se incluyan besos con lengua y sexo oral para disfrutar de un buen orgasmo. Si quieres saber más sobre de temas de sexualidad, checa nuestr contenido en La Verdad Noticias.

