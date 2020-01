Claudia Ramírez Lomelí reclama un lugar para las mujeres

La escritora mexicana Claudia Ramírez Lomelí crítica que a las autoras jóvenes que como ella se abren paso en la literatura fantástica no se les dé en su país el lugar que se merecen dentro de este género y que las encasillen en lo que es la narrativa juvenil.

Claudia siempre ha sentido que no pertenece a este mundo, por eso vive refugiada entre las páginas de sus libros. Un día decidió que quería compartir las historias que tanto amaba con las demás personas y creó un canal de Youtube llamado Clau Reads Books, en el que habla de la magia de los libros y el poder de las palabras.

El debut de Claudia Ramírez como escritora se tituló “El Príncipe del Sol”, que marcó el inicio de una saga de aventuras.

En su más reciente novela titulada “La Ladrona de la Luna”, Ha pasado un año desde que Emil fue coronado como el rey de la nación del sol. A pesar de que no ha logrado olvidar los terribles sucesos ocurridos en la Isla de las Sombras, ha intentado ser el soberano que Alariel necesita en tiempos oscuros.

¿A qué atribuyes esta percepción tan negativa?

Más que nada en fantasía siento que, cuando una autora joven escribe, se le cataloga automáticamente como escritora de literatura juvenil y no tanto como escritora de fantasía o de ciencia ficción.

“La Ladrona de la Luna”, lanzada vía Editorial Planeta, es la más reciente novela de Claudia Ramírez Lomelí, el cual ha contado con una excelente respuesta de sus fans.

¿Consideras que se deben evitar las etiquetas?

Siento que ese es el reto principal porque yo no me considero autora de literatura juvenil, a pesar de que soy joven, quiero que se me empiece a considerar como autora del género en el que me gusta escribir qué es el de la fantasía.

¿Esto solo ocurre en México o es un aspecto global?

Creo que por ser mujeres como que no se les toma en serio en el género de la fantasía en español, el cual, a su vez, tampoco es tan reconocido como lo es la fantasía en inglés con autores tan grandes que son nuestros maestros.

Claudia Ramírez Lomelí ha impactado con sus libros más allá de las fronteras de México.

¿Qué intentas lograr con tus primeras novelas “El Príncipe del Sol” y “La Ladrona de la Luna”?

De entrada me estoy enfrentado a retos que desconocía, también qué puedo hacer para poner mi granito de arena para aportar y motivar a las futuras generaciones de escritoras que quieran escribir para que vean que sí se puede.

¿Cómo describes a tu personaje Emil Solerian?

El retrata a los jóvenes y a todas las personas que siempre hemos tenido el temor de no ser suficiente y dudado sobre no haber nacido para esto o de que quizá no es el camino y me están obligando a seguirlo.

Ricardo D. Pat