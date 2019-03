Claudia Magaña te dice "empodérate".

En su colaboración del día de hoy para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, Claudia Magaña Lugo, presidenta de la Asociación 25 Día Naranja A.C. nos habla de la importancia de tener buenas amigas.

Hemos escuchado esta palabra mucho últimamente. Pero ¿Qué significa empoderarse? O ¿Qué es el empoderamiento? Para mí significa valorarte, quererte, creer en ti, caerte y levantarte, ser independiente, decidida, lograr lo que te propongas, tener el poder de construir una vida mejor, luchar por nuestros sueños. Ser feliz.

Creerte que eres merecedora de las cosas buenas que te suceden en tu vida, reconocer lo valiosa que eres. El empoderamiento desarrolla confianza y la seguridad en ti misma. Tanto en la vida laboral como en los proyectos personales que tengamos.

Seamos dueñas de nuestras vidas, no esperemos a que personas a nuestro alrededor tomen las decisiones por nosotras. Algunas veces no nos gustan las circunstancias por las que estamos atravesando, pero aceptemos aquella que están en nuestras manos solucionar y , las que no, dejémosla ir, aferrarte a ellas no nos dejará nada positivo.

Todas tenemos un poder escondido, pero frecuentemente no lo sabemos hasta que no tenemos otra opción. Tenemos el poder de decidir qué queremos de nuestras vidas, pero sobre todo el poder de la acción que es la clave que te llevará al el logro de cada una de tus metas. Empoderarse es algo personal. Pero que de manera conjunta podemos lograr un gran cambio social.

Aprendamos de nuestras experiencias tanto malas como buenas, todo esto nos hace crecer y tener una perspectiva diferente de la vida enfrentando los retos que vamos encontrando en el transcurso de nuestro camino. Como siempre comento, las experiencias negativas ocupémoslas como lecciones de aprendizajes que nos incitan a crecer como seres humanos; nos hacen mejores porque de igual manera aprendemos de nuestros errores y al mismo tiempo los vamos enfrentando junto con nuestros miedos superando todo desafío.

El poder viene del interior, confiemos en nuestras decisiones y enfrentémoslas con responsabilidad. Levantémonos a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, sigamos adelante trazándonos metas y anhelando sueños. Seamos ejemplos de inspiración para otras personas que se encuentren en momentos difíciles. Y tendámosles la mano a aquel que lo necesita. Las redes de apoyo son muy importantes, el tener a un amigo en quien confiar, en quien acudir refuerza los lazos en las relacione y eleva el autoestima.

Empodérate y continúa, que la vida apenas comienza.