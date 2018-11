Claudia Magaña nos habla del nuevo comienzo

En su primer colaboración para la sección Estilo y Vida de Diario La Verdad, Claudia Magaña Lugo, presidenta de la Asociación 25 día Naranja A.C. nos dice que "Siempre hay un nuevo comienzo".

Encontrar el rumbo de nuestra vida es lo más importante y lo más difícil cuando nos hemos perdido a nosotras mismas, cuando ya no nos queremos, cuando sentimos que ya no nos queda nada, pero el miedo nos ayuda a crecer. Convirtamos ese miedo en aliento para luchar por todo lo que hemos perdido. No te quebrantes, para sanar las heridas del alma convierte las malas experiencias en aprendizajes y levántate, seguramente tienes personas que te aman a lado tuyo y están esperando que lo hagas.

¿Por qué a mí?

Es una de las muchas preguntas que te haces al haber formado parte de las altas estadísticas de violencia física que existe en el mundo. Sientes que tu corazón se hace pedazos y que es el fin de tu existencia.

Pero déjame decirte que no lo es, sólo necesitas buscar bien, y encontrar esa fortaleza que toda mujer tiene y que a veces no la usamos de manera consciente, hasta que finalmente, ser fuerte es la única opción que nos queda.

Claudia Magaña Lugo.

Sientes miedo, mucho miedo, te sientes sola y hasta llegas a sentir culpa, pero que esa situación no te detenga, ya que la vida sigue a pesar de todo lo que conlleva ser de las mujeres valientes que alzan la voz y dan el primer paso levantando una denuncia contra el maltrato que tal vez, has recibido a lo largo de los años y te ha robado tu autoestima y tu dignidad.

No permitas que nada ni nadie borre la esencia de la maravillosa mujer que eres, ponte metas y trabaja para lograrlas sean cuales sean.

Renaciendo.

Sé que muchas que están leyendo esta columna sufren algún tipo de violencia, la emocional que es la que todos los días recibimos por parte de la persona que dice amarnos, y deja huellas difíciles de borrar pero quiero que sepas que no es imposible, busca ayuda, tu familia, tus amigos, alguna institución, siempre habrá alguien que te extenderá la mano para apoyarte y ayudarte a dejar este círculo que te ha ido apagando por mucho tiempo.

No sientas vergüenza que tú no eres culpable de nada, solo eres culpable de creer, perdonar y dar muchas oportunidades a esa persona con la que juraste amor y respeto, a esa persona que le has entregado gran parte de tu vida, pero que te ha traicionado infinidad de veces.

Sigue adelante que la vida es una y créeme que pasa tan rápido que ni cuenta nos damos, tomemos las malas experiencias como aprendizajes de este camino y convirtamos las en acciones que nos enriquezcan y nos hagan crecer de manera positiva.

Siempre hay un nuevo comienzo.

Un día a la vez, no desesperes ya que habrá días que sentirás que no puedes más y que todas tus fuerzas se desvanecen, sentirás que nada de lo que haces rinde frutos y que sientes no habrá un mejor mañana. Olvida el malo pasado y enfócate en lo que quieres para tu presente y para tu futuro

Recuerda que la pérdida más grande es perderte a ti misma.