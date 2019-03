Claudia Magaña nos habla del amor propio.

En su colaboración del día de hoy para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, Claudia Magaña Lugo, presidenta de la Asociación 25 Día Naranja A.C. nos habla de la importancia de amarnos a nosotras mismas.

El amor propio es el respeto y los pensamientos positivos que tenemos de nosotros mismos; de cuánto nos queremos, que somos dignos de amar y de que nos amen, que somos merecedores de que nos pasen cosas bonitas en la vida, valorarnos, aceptarnos tal y como somos, derecho a ser felices. Tener un autoconocimiento de lo que somos y queremos ser nos lleva a tener una alta autoestima.

No se trata de egoísmo ni de vanidad, se trata de estar bien con nosotros mismos, de tener clara la manera como nos percibimos y ésta seguridad la reflejamos con las personas que nos rodean.

Quien no tiene buena autoestima tampoco tiene amor propio. Esta falta de amor se evidencia con nuestra inseguridad, culpabilidad, miedo, vergüenza, y permitimos que nos dañen emocionalmente ya que somos incapaces de poner límites. Solo nosotros somos responsables de lo que nos sucede, dejemos de lamentarnos y tomemos acciones ante las adversidades que se nos presentan en nuestro camino. Si pasamos por alguna dificultad, no sintamos lástima por nosotros mismos; busquemos soluciones y arreglemos lo que nos ocurre; menos aún lamentarnos continuamente. No hablemos mal de nosotros mismos, digo, somos seres imperfectos y cometemos errores, pero no nos quedemos atrapados sino continuemos hacia adelante.

Trabajar para conocernos a nosotros mismos es importante porque estamos al tanto de lo que realmente somos, de nuestros defectos y de todas las virtudes que poseemos. Esto nos brindará una mayor seguridad al momento de tomar decisiones en nuestra vida personal y profesional.

Si estás pasando por un momento de dolor o sufrimiento, desahógate ya sea con un familiar o algún amigo al que le tengas confianza, también puedes hacerlo solo. Llorar o gritar, lo que tú sientas. Hacerlo te provoca consuelo y te quita un peso de encima de tal forma que te ayudará a reflexionar así como tomar mejores decisiones y sentirte más tranquilo o tranquila.

Hoy es un buen día para empezar a quererte, pon tus ideas en orden, ten una mejor comunicación con ti mismo, trátate bien, quiérete tal y cual eres, aprende a poner límites, aléjate de personas tóxicas que sólo afectan de manera negativa a tu autoestima, respétate , siéntete con la libertad de expresarte . Cuando verdaderamente te conoces y escuchas a tus instintos, al final del día te sientes satisfecho, pleno y feliz.

El amor es un sentimiento que es universal, pero casi siempre lo relacionamos con amar a otra persona, pero olvidamos amarnos a nosotros mismos, olvidamos el amor propio. Entonces encontremos nuestro equilibrio escuchando y amando a nuestra alma y nuestro cuerpo. Percíbete con una actitud más positiva y pregúntate ¿qué te hace feliz?

“Cuando me amé de verdad, me liberé de todo lo que no me hacía bien: personas, cosas, situaciones y todo lo que me empujaba hacia abajo y me alejaba de mí mismo. Al principio lo llamé egoísmo sano. Pero hoy sé que es amor propio.” Charles Chaplin