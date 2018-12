Claudia Magaña nos habla de las consecuencias al normalizar la violencia de género.

En su colaboración del día de hoy para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, Claudia Magaña Lugo, presidenta de la asociación 25 día Naranja A.C. nos dice que "Normalizar la violencia de género traerá consecuencias".

Normalizar la violencia de genero traerá consecuencias.

El uso de la violencia física fue en la antigüedad el método principal para establecer la relación de mando y obediencia y es increíble que a pesar de todos los cambios de patrones mentales aun no podamos dejar atrás este antecedente histórico patriarcal y cambiar nuestros antiguos hábitos de pensamientos.

Desde épocas atrás de la cultura humana ha existido la subordinación de las mujeres respecto al hombre y ésta se ha manifestado trascendiendo en todas las fronteras; es increíble que la normalización de la violencia sea un tema en el cual no hayamos podido avanzar como se debiera, sigue siendo tanto invisible como minimizado, sigue siendo una cuestión “privada” donde incluso muchos piensan que ni las autoridades deberían involucrarse.

La violencia fue usada para establecer el mando y obediencia.

Sin duda alguna en los últimos años ha sido considerada una problema social, destacando de manera importante abordar este tema con el propósito de ir generando cambios tales como que la violencia contra la mujer no se normalice, no se justifique y finalmente dejen de existir expresiones como:

…porque viaja sola, …porque se viste así, las mujeres siempre exageran, ella le dio motivo para…

En los noticieros y diarios de todo el mundo escuchamos día a día estos casos donde se muestra la grave situación de violencia que existe; tales como agresiones verbales o físicas, psicológicas, acoso sexual, violaciones de mujeres de diferentes edades hasta llegar a los terribles feminicidios , y aun así hacemos muy poco.

Más que invisibilizar y normalizarla, se caracteriza por su IMPUNIDAD

Imaginemos que una mujer toma la valiente decisión de levantar una denuncia por lesiones físicas y el servidor o servidores públicos que se harán cargo de investigar el caso , no lo hacen, ¿por qué? Porque justifican el actuar del agresor, porque consideran que es un problema de pareja en donde ellos son los únicos que deben solucionarlo, y porque lo consideran algo normal, por lo tanto el funcionario no tomará las medidas cautelares o de protección necesarias y no impondrá las sanciones penales que debería. Esta normalización da como resultado a una violación de los derechos de la mujer, además de tener consecuencias como la re victimización y afectar gravemente el desarrollo físico y emocional de la mujer.

Impunidad ante la violencia de genero.

Las cifras de violencia son extremadamente alarmantes, tal es la problemática que evitan denunciar y sin dejar de mencionar todos los casos que han quedado impunes. Un problema serio a atacar es la impunidad.

No permitamos que esta cultura patriarcal de antiguas formas de pensar siga trascendiendo de generación en generación que ya no funciona en el mundo de hoy subestimando la capacidad profesional, intelectual, económica y autónoma de la mujer. Esto debido a los estereotipos o el rol natural que la mujer debe ejercer como el de ser madre, esposa y ama de casa.

Finalmente, esto puede provocar dudas sobre nuestras capacidades y nuestras habilidades.

Así que, un buen consejo es comenzar a cambiar nuestros patrones de pensamiento.