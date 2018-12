Claudia Magaña nos habla de la empatía.

En su colaboración del día de hoy para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, Claudia Magaña Lugo, presidenta de la Asociación 25 Día Naranja A.C. nos habla de la importancia de sentir empatía por las personas para poder apoyarlas.

La empatía.

La empatía es tratar de comprender los sentimientos de los demás, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, entender su situación, preocuparnos pero sobre todo tener el deseo de apoyarla.

Ser empático nos une además de enriquecer nuestras relaciones personales y tener una mejor convivencia con los demás.

Es la actitud positiva que tengamos ante la vida y que trata del apoyo emocional hacia os demás.

Ser empático.

Muchas veces atravesamos por alguna situación difícil en la cual nos hemos sentidos solos, donde sentimos que nadie nos escucha o nos comprende y tienes la necesidad de ese apoyo emocional que la empatía te da. No necesariamente tenemos que compartir la misma opinión por el cual se tiene esa reacción, ni tan poco sufrir con ellos, simplemente saber escuchar y respetar su posición, poner atención a la conversación sin juzgar ya que muchas veces solo queremos transmitir nuestras emociones y vaciar el sentimiento que tenemos dentro. Y si ya hemos pasado por una situación semejante será más fácil el proceso de comunicación y tal vez de buscar soluciones en conjunto.

Desarrollar empatía.

El mundo necesita de más gente empática, dispuesta a escuchar a los demás, esto abre una brecha de confianza donde se expresan los sentimientos más profundos pero sobre todo nos hace sentir mucho mejor.

Cuando somos empáticos podemos sentir las emociones y sentimientos de las otras personas, además de motivarlos e inspirarlos; es un gran valor entender y ser entendido.

No todas las personas lo son o la han desarrollado, pero esto no significa que no lo puedas ser. Empieza por observar a las personas que te rodean, ya sean tus amigos, tu familia o personas cercanas a ti, imagina cómo pueden estar sintiéndose o cómo les afecta algo en particular, sal de ti mismo por un momento, imagina lo que puedan estar sintiendo o pensando, escuchar no es el único elemento para poder demostrar empatía, también es importante demostrar que le entiendes.

Somos seres únicos y diferentes, respondemos a estímulos o reaccionamos de maneras distintas debido a nuestras experiencias vividas, nuestros aprendizajes, valores, educación etc. Aceptar que hay una manera desigual de ver las cosas, nos abre el panorama para poder aprender a escuchar, comprender y ponernos en los zapatos del otro. Hay ciertas personas que tienen una mayor facilidad para ser empáticos con los demás pero esta habilidad emocional también puede aprenderse practicándola día a día. El ser empáticos no significa que tenemos que estar de acuerdo con la otra persona, con sus valores o aprobar su comportamiento simplemente prestar atención al estado de ánimo o el sentimiento de la otra persona.

Conexión.

¿Cómo me sentiría yo en su lugar?

Es una pregunta que podemos hacernos para vislumbrar en un momento dado el estado emocional y captar el mensaje del deseo de la otra persona por ser escuchada.No sólo nos pongamos en sus zapatos, sino también en su corazón.