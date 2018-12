Claudia Magaña nos dice como tener paz interior para arrancar el 2019.

En su colaboración del día de hoy para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, Claudia Magaña Lugo, presidenta de la Asociación 25 Día Naranja A.C. nos habla de la paz interior.

Sin importar las circunstancias por las que estamos rodeados, la ciencia de la paz, es fundamental para poder continuar en nuestro camino con mayor congruencia, tranquilidad y así es posible tomar mejores decisiones, sobretodo en elecciones importantes que requieren una mente más clara y equilibrada.

Paz Interior.

Por más piedritas que encontremos en nuestro camino, no perdamos de vista que depende de nosotros el tamaño que queramos verlas; si las vemos tan grandes que nos impiden el paso o tan pequeñas como para hacerlas a un lado.

Ocupémonos por lo que esté en nuestras manos resolver, lo que depende de nosotros, si no es así solamente nos restará energía y viviremos en continuo estrés. Muchas veces nos complicamos por cosas tan sencillas que hace que nuestro día se torne un poco gris.

La vida no es perfecta pero es hermosa, así que a vivirla con todos los matices que nos presenta. Recuerda que no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.

Superar las piedras del camino.

La esperanza, la Fe y las ilusiones son parte fundamentales para alcanzarla, existen un sinfín de motivos por los cuales luchar y que hacen nuestra estadía en esta tierra más placentera aunque creamos a veces que no es así. No nos sintamos frustrados por las cosas que no nos salen como esperamos y disfrutemos aquellas que sí.

Con la tranquilidad mejoramos nuestro estado de ánimo, nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos en paz.

La ciencia de la paz.

Arrastramos situaciones pasadas que no nos dejan avanzar y nos estancamos, por lo tanto no nos permiten descansar, y el Perdón es esencial para poder tener esa paz interior que necesitamos para ser felices, te libera de sentimientos y emociones negativos, es una gran medicina curativa que le hace más bien al que lo da, que al que lo recibe, somos seres que vivimos del presente y del pasado, sin embargo quedémonos con los buenos recuerdos y aprendamos cada día de nuestros errores. Evitemos acumular rencores y resentimientos que solo nos atan y nos lastiman.

Realicemos cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, detengámonos un momento y démonos ese tiempo a solas para retroalimentarnos y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que nos ha pasado; las emociones negativas nos causan daño es nuestro ánimo pero es importante que no permitamos que nos dominen, tomemos una actitud positiva para resolverlos.

¿Cómo alcanzar nuestra paz interior?

Rodéate de personas que te generen vibras positivas, que aporten buenas cosas a tu vida, que te quieran, que te valoren. Acéptate tal y como eres, quiérete mucho, seamos nosotros mismos. No nos enfrasquemos en situaciones que están fuera de nuestro control y que no podemos evitar, esto solo nos provoca un gran estrés. Tratemos de vivir el presente y aceptar lo mejor posible lo que nos toca. Asumamos nuestros miedos y trabajemos en ellos como una fuerza para continuar en nuestras vidas.

Recuerda que la paz interior nos lleva a la felicidad.