Cinco reglas para no despilfarrar tu aguinaldo

Redacción web/ Diario La Verdad Los intercambios en la oficina y las compras navideñas son algunos de los destinos más comunes para el aguinaldo, que sí es un monto extra, pero no por eso debe malgastarse. Te compartimos cinco puntos que pueden ayudarte a no despilfarrarlo, de acuerdo con Casa de Bolsa Finamex. 1. Ahorra. Destina parte de tu ingreso al ahorro, es la única manera de acumular un mayor capital. 2. Haz un presupuesto. Coloca en una balanza las compras que realizarás, reflexiona si realmente lo necesitas, y así tendrás control de tu dinero. 3. Descarta el ‘tarjetazo’. Utiliza lo menos posible el plástico. No más del 20 por ciento de lo que percibes mensualmente es un porcentaje recomendado. 4. Di no a las compras de pánico. El precio de los productos aumenta conforme se acercan las fiestas de diciembre, así que conviene planear tus compras con anticipación. 5. No despilfarres. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) asegura que gastar tu dinero de forma desmedida puede ocasionar una resaca financiera que implique terminar el año con deudas. Recuerda que debes recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre, y que éste debe ser equivalente a por lo menos 15 días de salario.

