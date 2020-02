Cinco millones de personas bisiestas celebrarán un feliz cumpleaños este 2020. Fuente Shutterstock

Si naciste un 29 de febrero, este, artículo te sorprenderá, pues, habrá cinco millones de personas que, como tú, están cumpliendo este 2020, pues, estamos en año bisiesto, así que, ¡feliz cumpleaños!

UNAM: deben festejar en año bisiesto

Instituto de Astronomía (IA) perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en voz del académico, Daniel Flores Gutiérrez, expresó: “Su primera celebración sería cuando acumulen cuatro años de vida, y así sucesivamente; no es arbitrario, es lo que corresponde por el conocimiento de los ciclos astronómicos”.

Además, explica sobre el año bisiesto: “para completar un viaje alrededor del Sol, la Tierra tarda 365 días con cinco horas, 48 minutos y 56 segundos (365.24219 días); entonces, cada año no es contabilizado en nuestro calendario un cuarto de día, y para corregir ese desfase, cada cuatrienio se agrega un día extra: el 29 de febrero".

Año bisiesto sigue causando desfase

El experto de la UNAM, aclaró que, pese a tener un año bisiesto, hay todavía un desfase de segundos, pero para que, estos acumules un día de error, deben pasar más de 3 mil 200 años en la Tierra.

UNAM: académica celebrará cumpleaños

Haydé Toledo Martínez, una académica de Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, nació el 29 de febrero de 1980, y es ‘bisiesta’; aunque ello, le causó algunas problemáticas para su registro, pues, el 29 de febrero no es una fecha permitida para el registro.

Toledo Martínez, explicó: “Mi madre me comentó que por políticas institucionales no me podían registrar con esa fecha; el responsable del registro civil le explicó que si nacía antes del mediodía me correspondía el 28 de febrero, pero si nacía después de esa hora, el primero de marzo; entonces legalmente mi cumpleaños es el primero de marzo”.

Además, aseguró: “Hay algo especial en prender las velitas cada cuatrienio; es divertido no cumplir años, aunque en algunas culturas es una cuestión muy tétrica. A mí me ha funcionado bien, todos dicen que me veo más joven, quizá sea por el año bisiesto, porque apenas cumpliría 10 años de vida”.

Calendario del 29 de febrero

