Cinco formas de reducir el colesterol de forma natural

Aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses tienen el colesterol alto. Esto puede obstruir sus arterias y aumentar su riesgo de enfermedad cardiovascular, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Hay algunas medidas diferentes para el colesterol. De hecho, querrá niveles más altos de lipoproteína de alta densidad (HDL), el colesterol bueno, y niveles más bajos de lipoproteína de baja densidad (LDL), triglicéridos y colesterol total.

Esto se debe a que el HDL ayuda a eliminar el colesterol LDL y puede reducir sus niveles generales.

Si su colesterol es demasiado alto, hay muchos cambios en el estilo de vida que su médico recomendará antes o junto con la medicación. A continuación, le mostramos cómo reducir su colesterol de forma natural.

Estos son los niveles regulares del colesterol

Mejora tu dieta

Llevar una dieta saludable para el corazón puede ayudar a controlar sus niveles de colesterol. Para reducir el LDL y aumentar los niveles de HDL, debe comer los siguientes alimentos:

Frutas y verduras como verduras de hoja verde y aguacates.

Proteína magra como pechuga de pollo o pescado

Granos integrales como arroz integral y quinua

Tanto la dieta mediterránea como la dieta DASH se centran en estos alimentos y pueden ayudar a reducir el colesterol. Por ejemplo, un estudio de 2020 publicado en el British Medical Journal encontró que seguir la dieta mediterránea durante ocho semanas redujo los niveles de colesterol LDL en pacientes obesos.

Además, un estudio de 2019 publicado en el Journal of Human Nutrition and Dietetics encontró que comer pescado dos veces por semana y comer "muchas frutas y verduras" puede reducir el colesterol LDL durante 12 semanas.

Además, comer alimentos que contienen colesterol, como huevos, no es tan malo como comer alimentos con alto contenido de grasas saturadas, dice Kevin Ferentz, MD, presidente del departamento de medicina familiar y médico principal de GBMC Health Partners Primary Care en Towson, Maryland.

"Una cosa que hemos aprendido recientemente es que comer alimentos con alto contenido de colesterol, como los huevos, en realidad no aumenta el colesterol...Pero comer alimentos con alto contenido de grasas, especialmente grasas saturadas y grasas trans, puede aumentar el colesterol, especialmente el LDL", dice.

Haz más actividad física

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el ejercicio es una forma importante de reducir el colesterol. Eso es porque el ejercicio puede elevar los niveles de HDL, dice Ferentz.

Una revisión científica de 2007 de 25 estudios encontró que las personas que hacen ejercicio, incluso sin cambios en la dieta o intervención médica, aumentaron los niveles de HDL en 2.53 mg / dL.

En general, Ferentz dice que para las personas que intentan reducir el colesterol de forma natural, deben realizar los 150 minutos de ejercicio normalmente recomendados por semana. Y todo puede ayudar.

"Cualquier ejercicio, incluso dar una caminata rápida a la hora del almuerzo, tiene beneficios para la salud", dice Ferentz.

Tratar de perder peso

La pérdida de peso puede tener un impacto directo en los niveles de colesterol LDL. Por ejemplo, cada kilogramo (2,2 libras) de pérdida de peso se asocia con una caída de 0,8 mg / dL en los niveles de LDL, según una revisión científica de 2017 publicada en el British Medical Journal.

Un estudio de 2016 publicado en el Journal of the American Heart Association encontró que las mujeres que perdieron alrededor del 8% de su peso al comer una dieta alta en grasas saludables, incluidas las nueces, mejoraron sus niveles de LDL.

"Esta pérdida de peso puede no poner a estas mujeres en su peso ideal, pero hizo una reducción significativa en su riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras", dijo Cheryl Rock, PhD, investigadora principal del estudio, en un comunicado de prensa. "Este nivel de pérdida de peso es alcanzable y puede tener un impacto dramático en su calidad de vida".

Ferentz enfatizó que una pérdida de peso relativamente pequeña puede tener un gran impacto en el colesterol. "Perder tan solo 10 libras puede reducir significativamente el colesterol total", dice.

El alcohol aumenta el colesterol

No fumes

Fumar puede aumentar sus niveles de LDL y al mismo tiempo disminuir los niveles de HDL. Por ejemplo, un pequeño estudio de 2018 con 57 personas publicado en The International Journal of Clinical and Experimental Medicine encontró que los niveles de LDL de los fumadores a largo plazo eran significativamente más altos en comparación con los no fumadores.

Y no solo los cigarrillos pueden ser un factor de riesgo: un estudio de 2019 publicado en la revista Environmental Science and Pollution Research encontró que fumar en pipa de agua (narguile) también se asoció con un aumento de los niveles de LDL.

Dejar de fumar, por otro lado, puede mejorar los niveles de HDL. Un estudio de 2012 publicado en el American Heart Journal encontró que el HDL aumentó un 5.2% en el transcurso de un año en las personas que dejaron de fumar.

Limitar el alcohol

La Asociación Estadounidense del Corazón dice que el consumo de alcohol debe limitarse o eliminarse para una salud cardíaca óptima. Ferentz recomienda limitar el alcohol a una bebida por día para las mujeres y dos bebidas por día para los hombres.

Los niveles moderados de consumo de alcohol pueden mejorar los niveles de HDL, y tomar un poco de vino tinto podría ser bueno para el corazón. Pero beber demasiado alcohol puede afectar negativamente la salud de su corazón.

El consumo excesivo de alcohol es especialmente dañino: un estudio de 2018 publicado en el Journal of the American Heart Association encontró que los hombres adultos que bebían en exceso (definido como tomar 5 o más tragos seguidos) tenían niveles de LDL más altos que los que no lo hacían.

En general, comer de manera más saludable, hacer más ejercicio y perder peso pueden ayudar a reducir el colesterol sin el uso de medicamentos, según una revisión científica de 2013 publicada en Current Cardiology Reviews.