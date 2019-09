Científicos encuentran luna volcánica similar a planeta de Star Wars

Como salido de una película de ficción, un grupo de científicos de la Universidad de Berna en Suiza encontraron un “mundo volcánico al borde de la destrucción” en la órbita de un planeta exosolar llamado WASP-49.

Este “mundo”, que fue comparado por los investigadores con un planeta alienígena de la saga de ‘Star Wars’, parece ser en realidad una luna volcánica, bastante similar al satélite ‘Io’ de Júpiter, y según detallan los especialistas, en lugar de orbitar alrededor del Sol, como los astros de nuestro sistema solar, este orbita una estrella a más de 550 años luz de la Tierra, en la constelación de Lepus.

"Es posiblemente un mundo volcánico peligroso con una superficie fundida de lava. Un lugar donde los 'jedis' van a morir, peligrosamente familiar para Anakin Skywalker", afirmó el coautor de la investigación, Apurva Oza, al portal Space.com.

Por si no lo recuerdas bien, o no has visto las películas, Oza se refiere Mustafar, el planeta volcánico (que tiene lugar en la historia de Star Wars) en donde Anakin Skywalker fue mutilado mientras luchaba contra su mentor Obi-Wan Kenobi, y en donde posteriormente estableció su castillo como Darth Vader.

Ahora bien, continuando con la luna extrasolar, los científicos la describen como una versión extrema de la quinta luna de Júpiter (el satélite Io), la cual está repleta de volcanes activos y es considerada como el cuerpo con mayor actividad volcánica de nuestro sistema solar.

Por otra parte, los investigadores asumen que la lava burbujeante fluye en la superficie de la luna porque tiene altos niveles de gas de sodio, además de que las fuerzas de marea liberadas permiten mantener estable su órbita mientras la calienta y la hace potencialmente volcanicamente activa.

Satélite Io, quinta luna de Júpiter.

No obstante, aún queda mucho por descubrir y ahora los investigadores continuarán observando para demostrar si la luna es volcanicamente activa o no.

"La parte emocionante es que podemos monitorear estos procesos destructivos en tiempo real, como los fuegos artificiales", señaló Oza.

