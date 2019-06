Científicos alertan posible impacto de asteroide contra la tierra en septiembre

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó recientemente la posibilidad de que un asteroide impacte a la Tierra en el mes de septiembre. Aunque esta no sería la primera alerta de impacto del año, los científicos ya se encuentran preparando planes de contingencia para desviar al cuerpo.

Los asteroides siempre han sido objeto de estudio, sin embargo, la comunidad científica se encuentra consternada ante la posibilidad de que uno de ellos impacte al planeta, pues de acuerdo con el monitoreo de ruta elaborado por la ESA, existe una posibilidad de 1 entre 7 mil 299.

Científicos alertan posible impacto de asteroide contra la tierra en septiembre

Los cálculos de la ESA informan que el asteroide podría acercarse a unos 6.7 millones de kilómetros de la Tierra, y aunque la posibilidad de choque parece “remota”, los especialistas ya elaboran simulaciones sobre lo que podría acontecer en caso de una tragedia.

De igual forma, dentro de los planes de contingencia para evitar el impacto con nuestro planeta se encuentra lanzar una nave espacial no tripulada al espacio que choque contra el cuerpo, a una distancia segura, con la intención de mover su desplazamiento hacia una zona segura.

Científicos alertan posible impacto de asteroide contra la tierra en septiembre

No obstante, hasta ahora las cifras con favorables y podría no ser necesario enviar la nave espacial. Los datos más recientes apuntan que el 2006 QV89 se acercaría a la Tierra una distancia de 6.7 millones de kilómetros y, tomando en cuenta que la Luna se encuentra ubicada a unos 384.000 kilómetros de distancia, por el momento no nos encontramos en peligro.

TE PUEDE INTERESAR: NASA hará simulación de impacto de un asteroide