Científicos afirman que si sufres MIGRAÑA, no debes tomar CAFÉ

La migraña es sin duda y literalmente un represivo dolor de cabeza que aqueja no solo a mujeres, sino también a hombres; aunque en ellas es un porcentaje poco más alto.

El café es una de las principales razones para que el dolor aumente; de acuerdo a un par de estudios realizados por Científicos de la Universidad de Harvard (Massachusetts, EE.UU.), esto podría afectar a una cifra alarmante; aproximadamente serían 1.000 millones de adultos.

No solo es el café la bebida que puede ocasionar que los dolores incrementen y sean más constantes, sino también cualquier bebida que contenga cafeína; entonces así es como determinaron que las personas que sufren migrañas no deben exceder el límite de 3 tazas al día, pues solo así el dolor no incrementará; por el contrario si sube a 4 o más, entonces si habría algún problema. Así lo demostró un estudio que ha publicado The American Journal of Medicine.

Científicos afirman que si sufres MIGRAÑA, no debes tomar CAFÉ

¿Qué es la migraña?

Es una enfermedad crónica que mínimo ha dañado a cerca de 1.000 millones de adultos a nivel mundial, cuando se presenta suele durar 72 horas o más, dependiendo la intensidad.

Características de la migraña:

Intensos dolores en algunas zonas del cráneo

Náuseas (en ocasiones)

Irritabilidad, mal humor

Hipersensibilidad al ruido o la luz

Fueron 98 adultos con migrañas episódicas, los que formaron parte del estudio. Todos, sin excepción alguna llenaron un formulario todas las mañanas y tardes durante casi 2 meses; ahí mencionaban de forma periódica la frecuencia e intensidad de sus dolores de cabeza y su consumo de café, té o bebidas energéticas.

"El impacto de la cafeínadepende tanto de la dosis como de la frecuencia"

Afirmó Elizabeth Mostofsky, una de las autoras del estudio; sin embargo afirma también que el uso es estrictamente limitado pues los excesos podrían ser perjudiciales.

Científicos afirman que si sufres MIGRAÑA, no debes tomar CAFÉ

Sigue leyendo: Identifica una migraña con estas 10 señales

Cabe destacar que los mismos pacientes dieron a conocer que existen otros factores que podrían detonar la migraña, tales como el consumo de medicamentos o bebidas alcohólicas, nivel de actividad física, síntomas de depresión, estrés psicológico, hábitos de sueño, ciclos menstruales, etc.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.