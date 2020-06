Científicos advierten brotes de COVID-19 por 2 años en América Latina foto número cero

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre los “brotes recurrentes” de COVID-19 en América Latina y tal parece que, tras las cifras en los casos en diferentes países del continente, se espera brotes has en los próximos dos años, te informamos al respecto.

Brotes de COVID-19 en América Latina

Carissa Etienne, directora de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que, desde el 26 de febrero que se presentó el primer caso de COVID-19 en América Latina, específicamente en Brasil, desafortunadamente ha visto acelerarse las infecciones en todas las subregiones.

Recalcó que además de la “amplia circulación” del virus en México, hay “transmisión generalizada” en Centroamérica, con “alta incidencia” en Panamá y Costa Rica, sobre todo en la frontera con Nicaragua. En Sudamérica, Brasil, Perú y Chile son los países más afectados.

La científica lamenta que el número de casos se haya triplicado en la región en apenas un mes, pasando de 690 mil a más de dos millones, por lo que ha llamado a los países a prepararse para adaptarse a “una nueva forma de vida y redefinir nuestro sentido de lo normal”.

A falta de tratamientos efectivos o vacuna contra el COVID-19, se espera que en las regiones de América se esperen los brotes.

“Esperamos que durante los próximos dos años en la región de las Américas experimentemos brotes recurrentes de covid-19”

Los expertos consideran que los brotes que se esperan pueden estar intercalados con períodos de transmisión limitada. Es por eso la importancia de mantener las medidas recomendadas para frenar los contagios.

¿Cómo evitar un contagio?

De acuerdo con el experto, Erin Bromage, para evitar un contagio por COVID-19 es preferible no interactuar mucho entre personas y mantener la distancia social, así como evitar los sitios con aire reciclado o limitado, ya que estos podrían ser sitios problemáticos, y aseguró que hacer compras no es tan arriesgado si se hacen en un periodo de tiempo corto y no sea solo en un ambiente.

¿Dónde se podrían generar más contagio de COVID-19?

Hay más probabilidades de contagio en aquellos trabajos que impliquen estar en sitios cerrados, pueden ser riesgosos, aunque algunos de los más expuestos a un contagio serán los dentistas y las escuelas, mientras que aquellos que se realicen en el exterior tendrán menos probabilidades de desatar contagios, siempre y cuando no se hable de eventos concurridos donde hay muchas personas cantando, hablando o gritando, pues los espacios abierto se vuelven más riesgosos.

Es por esto la importancia de conservar tu sana distancia, el lavado de manos, uso de gel antibacterial, máscaras y mascarillas, así como otras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y demás organizaciones.