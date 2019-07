Científicos Mexicanos crean bebida de Tequila para REJUVENECER

De acuerdo a ciertas investigaciones; el tequila tiene diversas propiedades, pero una de ellas es retardar el envejecimiento prematuro en las mujeres. A nadie le gustan las 'patas de gallo', bolsas en los ojos, entre algunas otras; pero para no tenerlas ha llegado a México una solucion elaborada por científicos del mismo territorio.

Beneficios del Tequila:

Es una de las pocas que se permite en dietas.

Es bajo en calorías.

Disminuye el colesterol y promueve una digestión óptima.

De hecho se dice que un shot de tequila antes de la comida o la cena, puede ser favorable para aquellos que quieren y desean mantener su cuerpo sano y en forma.

El destilado es un indicador que favorece a todo tipo de personas; es sin duda el más consumido por los mexicanos y gusta acompañado de limón y sal, aunque los rudos lo toman en 'seco'.

Tequila, el mejor rejuvenecedor:

Entre mujeres se haría de todo por no tener la piel con arrugas o lucirla cada vez más joven. Pensando en dichos gustos y peticiones es que los científicos mexicanos crearon una bebida para retrasar el envejecimiento a base de uno de los destilados que más amamos en el país: tequila.

Con base a lo que dio a conocer el medio de información, Cultura Colectiva; el tequila es un destilado del agave tequilana del cual recientemente se han descubierto sus propiedades contra el envejecimiento, así que lo mezclaron con un nuevo elemento.

Nueces pecanas

Investigadores de la Universidad de Colima desarrollaron un proceso para extraer los antioxidantes de nueces pecaneras, mismas que son bastantes comunes en el país y los combinaron con tequila a través de una fórmula especial para disminuir el 'estrés oxidativo', pues oxida las células que no son necesrias en nuestro cuerpo, ya que, la cáscara de la nuez ayuda a retrasar los daños de oxidación celular. Estos son uno de los frutos secos más producidos en nuestro país, y junto con las almendras y piñones son una de las semillas con grandes cantidades de antioxidantes.

Tequila sin remordimiento:

La mezcla de la nuez con el tequila no disminuye ni cambia el sabor del alcohol que éste posee; al contrario, es posible que se pueda agregar cualquier otra bebida con la finalidad de compensar su efecto oxidante y poderlo tomar sin temor a que las células se oxiden o degeneren. Cabe destacar que dicha bebida aún no está patentada pero no se cree que sea así por siempre.

Evita el exceso, el que la aparición de arrugas comience a notarse en el rostro, cuello o cuerpo no significa que tengas la necesidad de beber una botella entera, pues esto entonces podría generar daños severos en el organismo.

