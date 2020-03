Científico de Harvard, asegura que, el coronavirus infectará al 70% del mundo. Fuente Shutterstock

El nuevo coronavirus COVID-19 ha causado pánico en todo el mundo, pese a que, el gobierno de China, intentó mantenerlo en sus fronteras, debido a que, el virus puede ser contagiado sin tener síntomas hasta en un lapso mayor a 14 días, varios turistas y países en todo el mundo, fueron contaminados, y ahora, México, también, es otro más que presenta casos del mortal virus, ¿es el inicio de la pandemia?

Las tasas de mortalidad e infección, han incluso provocado que la Organización Mundial de la Salud (OMS), tema que, se convierta en una feroz pandemia, y antes ello, nuevas declaraciones de un científico, provoca el temor de que sea devastadora.

Coronavirus infectará al 70% de las personas en el mundo

El nuevo coronavirus COVID-19, lleva ya, 80 mil personas afectadas y más de 2 mil 700 defunciones, y el académico Marc Lipsitch, de la Universidad de Harvard, asegura que, podría propagarse hasta en el 70 por ciento de las personas en todo el mundo.

Marc Lipsitch, es también, epidemiólogo, y está casi seguro de que, el nuevo coronavirus COVID-19, será una pandemia inevitable.

¿Miles de muertos por la pandemia del coronavirus?

Aunque, las declaraciones del académico, son muy alarmantes, no habrá tantas muertes como se pudiera pensar, pues, la mayoría de los casos, se espera que, sean leves e incluso, habrá quienes no tengan síntomas; sin embargo, en el caso de casos graves, no podría calcular cuántos o cuales serían.

TE PUEDE INTERESAR: Coronavirus: Made in China

Por otro lado, el titular del departamento de medicina pública de la Universidad de Hong Kong, Gabriel Leung, declaró que, el contagio de persona a persona está entre el 2.5 por ciento, por ello, se espera que la enfermedad se contagie ente el 80 y 60 por ciento de la población mundial.

Marc Lipsitch. Fuente Harvard

Con información de Perú21.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana