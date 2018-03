Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La ciencia asegura que es mejor terminar a alguien bruscamente. Cuando estamos en una relación y esta llega un punto que ya no puede se puede seguir, al menos para uno, suele muy difícil terminar con la persona. Comienzan a surgir remordimientos o pensamientos sobre cómo decirle a esa persona que ya no quieres seguir con ella o él sin dañarlo. Y debido a esto recurrimos a mostrar lo peor de nosotros para obligarlo a que sea él o ella quien nos deje. Pero esto tampoco sirve, pues muchas de las veces no funciona. Sin embargo hay una forma de terminar una relación sin que perjudiques tu imagen obligando a alguien a destrozarse la vida.

Ciencia asegura que es mejor terminar a alguien bruscamente

"Decir de pronto un 'quiero cortar contigo' podría ser demasiado directo… pero basta con un 'tenemos que hablar', y dejar un par de segundos para que la otra persona procese la mala noticia", explica Nicole Amare, una de las autoras del estudio.

"Si hay un incendio en tu casa, lo único que quieres es saberlo y salir de ahí. O si tienes cáncer, prefieres que el médico te lo diga directamente y que no le dé vueltas al tema", dijo Manning.

Pues ahora la ciencia asegura que es mejor terminar a alguien bruscamente. Y es que varios expertos de la(BYU), en Utah, han estado buscando alternativas al 'No eres tú, soy yo'