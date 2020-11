Chrissy Teigen comparte su secreto para lucir una piel radiante ¡Descúbrelo!

Rutina para el cuidado de la piel de Chrissy Teigen. Foto:HOLA!

Muchas personas usan el Instagram de Chrissy Teigen para pedirle que comparta su rutina del cuidado de la piel, y ¡lo lograron!, la celebridad dio a conocer su aceite facial para lucir una hermosa piel brillante.

Esto no es un anuncio, siempre piensas que te estoy engañando, comenzó Teigen antes de saltar a su rutina de piel nocturna de dos pasos que dice "me cambió". Sí, lo leíste bien. Solo dos pasos.

Rutina de belleza de Chrissy Teiger.Foto: Glamour

Rutina de Chrissy Teigen para cuidar la piel

Teigen comienza usando Mascara Off Wipes de Eyeko, pero en toda su piel. Es para tus ojos, pero lo uso en todo mi rostro, dice mientras presiona suavemente sus ojos, no se limpia, durante unos segundos antes de quitarse las pestañas postizas. Es bueno ponerse las pestañas un poco para que se desprendan suavemente.

Pero, francamente, ese no es el paso del que ella realmente está aquí para contarte. A continuación, Teigen reveló el aceite mágico que hace que su piel sea tersa, flexible y uniforme. Se llama Plum Beauty Oil de Le Prunier y cuesta $72. ¿Las malas noticias? Actualmente está agotado. Sin embargo, existe una lista de espera.

Chrissy Teigen probó un tamaño de muestra a instancias de un amigo. Ella dijo: pensé que me estaba dando una muestra de algo que hizo su amiga, pero resulta que es real y está a la venta.

Aceite de Ciruela para la piel. Foto:Credo Beauty

Es aceite de ciruela 100% puro hecho en California y lo uso todo el día. Si no estoy usando maquillaje, simplemente me lo pongo y dejo que mi cara lo absorba. Y en realidad ya no lo uso, tengo que volver a la pequeña botella que me burlé de Nova por darme.

Quería compartir porque me cambió, continuó Teigen, y agregó que a veces agrega una crema encima para mantener el aceite en su rostro, pero ese paso es opcional. Es sagrado, es increíble. Si quieres conocer más rutinas de belleza de otras celebridades, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

