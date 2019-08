China presenta las fotos más nítidas jamás tomadas en la superficie de la Luna

Al día de hoy, conocemos muchas cosas sobre la Luna, por ejemplo, que no posee una atmósfera (y sí una exosfera) y por lo mismo, no hay oxígeno; que al no tener aire no existen los sonidos, y que las temperaturas van de los 107°C a los -153°C. Sin embargo, nunca la habíamos visto como al día de hoy, pues China presentó las fotos más nítidas jamás tomadas en la superficie de nuestro satélite.

Por fin es posible observar a la perfección cómo es la superficie de la Luna y esto gracias a las súper sofisticadas cámaras a bordo del Chang’e 3, uno de los módulos de aterrizaje lunas más avanzados de China.

El aterrizaje de la Misión Lunar ocurrió el 14 de diciembre de 2013 y se convirtió en la primera misión china en lograr un alunizaje controlado, siendo la Unión Soviética y los Estados Unidos los únicos que lo habían logrado antes (el último sucedió 37 años atrás, el Luna 24 de la Unión Soviética).

Este aterrizó en la región de la Luna conocida como Mare Imbrium o en español: mar de la lluvia (anteriormente se creía que era un mar y los investigadores consideran posible que haya existido agua en el pasado lejano formado por el impacto de un gran objeto).

Ahora bien, continuando con las fotografías, estas fueron tomadas en 2013 y se publicaron en 2015 por la Administración Espacial Nacional China, sin embargo, nunca nunca se tradujeron al inglés y no se difundieron al resto del mundo. No obstante, la astrónoma Emily Lakdawalla, de la Sociedad Planetaria, fue quien se encargó de mostrarlas.

Luego de semanas buscando entre el tesoro fotográfico de la misión Chang’e 3 (la cual tiene más de 45 gigabytes de información), Lakdawalla logró encontrar y catalogar todo para que se pudiera descargar de manera fácil y llegara a todos. ¿Qué te parecen las fotos?

