Chanel se despide del 'Kaiser' con emotivo desfile en París

Al evento, en el que se presentó la colección otoño-invierno 2019/20, acudieron más de un millar de invitados, entre los cuales se encontraban varias de sus musas, como Cara Delevigne y la actriz Penélope Cruz.

A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on Mar 5, 2019 at 6:11am PST

Chanel recibió a los asistentes con un pequeño cartel de recuerdo, un dibujo a carboncillo de Lagerfeld platicando con Coco Chanel, bajo el título “El ritmo continúa”. Con este, la marca muestró su voluntad para que la transición sea lo más imperceptible posible.

Entre los asistentes pudimos ver a Naomi Campbell, que entró de forma magistral en mitad del escenario, vestida con un traje en tweed dorado y negro de la línea Métiers d'Art de la firma.

También las actrices Kristen Stewart y Marion Cotillard, la modelo Claudia Schiffer y la cantante Janelle Monáe; todas amigas cercanas del excéntrico diseñador.

“Hoy estamos ante la más absurda reanimación de marcas pero en aquel momento eso no se hacía, se necesitaban nombres nuevos, había un mundo nuevo por construir", narró Lagerfeld en una grabación que rememoraba su primera negativa a dirigir la firma.

“Cuando me lo propusieron por segunda vez acepté porque todo el mundo me decía 'no lo hagas, no va a funcionar', pero fue la primera vez en la que una marca volvió a estar de moda", contó.