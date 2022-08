Cerveza ¿Sabías que tu favorita pone al descubierto tu personalidad? Foto: infobae.com

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más famosas del mundo, de hecho, tiene tal fama que existe un Día Internacional en su honor, este se celebra el 5 de agosto de cada año, pero, ahora, vamos a decirte qué dice de tu personalidad, la que más te gusta tomar, ¡te sorprenderás!

En La Verdad Noticias te revelamos que muchos le dicen “chelita” a esta bebida y con ella han hecho preparados muy famosos como las “micheladas”, ¿ya las has probado?

Hace poco te contamos por qué aumentó su precio en México, pero ahora, vamos a decirte que dice de ti tu favorita, ¡toma nota!

Así es tu personalidad según tu cerveza favorita

Ligera

Su suave sabor delata que eres vanidosa o vanidoso, te gusta cuidar de tu cuerpo, especialmente les gusta lucir una figura espectacular, por eso procurar vigilar muy bien lo que toman.

Artesanal

Disfrutas de las conversaciones interesantes y largas, pues eres una persona refinada, aunque también te encanta ser el centro de atención y eres oportunista. También, aplicas lo que sabes para impresionar a los demás.

IPA

Tienes un don para catar cervezas, pues tu paladar es exigente y refinado, No le tienes miedo a hacer cambios en tu proyecto de vida, te gusta evolucionar y explorar nuevos paradigmas. Tu carácter es muy alegre.

Cerveza Lager

No te gusta preocuparte y tampoco vivir con complicaciones, eres una persona llena de positivismo, carisma y alegría. No dudas en ayudar a otros. Aunque, debido a tu estilo de vida, no te comprometes y siempre quieres estar en aventuras.

Dark Aley

No eres tolerante, siempre estás de mal humor, eres poco flexible ante las críticas y opiniones de otros, aunque esto es solo una manera de ocultar que por dentro eres amoroso y tierno.

Stout

Tienes gustos exigentes y disfrutas de degustar las bebidas. También, sabes apreciar los pequeños detalles de la vida.

¿Qué es lo malo de la cerveza?

El alcohol etílico, pues esta sustancia es muy dañina para el organismo humano, ya que el cuerpo la reconoce como una sustancia tóxica, de ahí que afecta de forma irremediable varios órganos si se consume en exceso.

