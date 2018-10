Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2018.

Este viernes en España se realizó la ceremonia de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2018 acompañados de una nutrida representación del gobierno, encabezada por la vicepresidenta, Carmen Calvo, (el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no asistió por encontrarse en Bruselas por la cumbre europea), en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Vista aérea del Teatro Campoamor, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2018.

La mexicana Alma Guillermoprieto fue galardonada con la presea en “Comunicación y humanidades”; mientras que el cineasta Martin Scorsese, en la categoría de “Artes”; la escritora Fred Vargas fue galardonada en “Letras”; el médico y bioquímico Svante Pääbo en “Investigación Científica y Técnica”; los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki en “Deportes”; han sido varios de los premiados en la edición de este año.

Palabras del rey Felipe VI

El rey Felipe se dirige a los asistentes durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

En el acto, el rey de España ha reivindicado la Constitución, que el próximo 6 de diciembre cumplirá 40 años: "La Constitución (española) es un gran ejemplo del que podemos sentirnos profundamente orgullosos; como una lección de convivencia que dignifica la política y engrandece nuestra historia; como la mejor muestra de la generosidad, la madurez, y la responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia y la libertad", ha dicho Felipe VI en un acto en el que los tres poderes se han volcado con el rey después de su reprobación por parte del Parlament de Cataluña la semana pasada.

¿Quién es Alma Guillermoprieto?

Nace en 1949 en la Ciudad de México, es periodista, profesora, bailarina y escritora mexicana, que vive en Estados Unidos.

La periodista mexicana Alma Guillermoprieto, galardonada en el campo de la comunicación y

las humanidades, a su llegada a los Premios Princesa de Asturias 2018.

Obras de Guillermoprieto:

Samba (1990), sobre una temporada en una escuela de samba en Río de Janeiro

El año en que no fuimos felices (1998) Colección de artículos sobre la crisis mexicana

Al pie de un volcán te escribo — Crónicas latinoamericanas (1995); publicada primero en inglés, el año anterior, bajo el título de The Heart That Bleeds: Latin America Now)

Las guerras en Colombia: Tres ensayos (1999)

Looking for History: Dispatches from Latin America (2001) Recopilación de artículos

La Habana en un espejo (2005); publicada primero en inglés, el año anterior, bajo el título de Dancing with Cuba.

Los Placeres y los días (2015). Ediciones Almadía S.C./UNAM. México.

La mexicana Alma Guillermoprieto recibiendo de manos del rey Felipe el Premio Princesa de Asturias.

La ceremonia en imágenes:

Reinhold Messner y el polaco Krzysztof Wielicki

Los alpinistas, el italiano Reinhold Messner y el polaco Krzysztof Wielicki,

tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Martin Scorsese

El cineasta estadounidense Martin Scorsese, tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018.