Cepa de gripe porcina capaz de desatar otra pandemia se descubre en Brasil

La nueva cepa de gripe porcina hasta el momento no ha mostrado riesgo alto de contagio para el ser humano. Foto: www.shutterstock.com

El 2020 no ha traído al mundo “cortito” y es que no lo deja ni a sol ni asombra, y ahora en medio de la crisis sanitaria por el virus COVID-19, para la cual aún no hay una vacuna disponible para acabarla, se suma en este momento una posible pandemia de gripe porcina, así lo alertan virólogos de Brasil que temen que sus conjeturas se vuelvan reales, ¡qué terror!

Virólogos de Brasil anuncian posible pandemia

Estos científicos brasileños anuncian al mundo que muy probablemente esté 2020 se enfrenten dos pandemias, la actual del COVID-19 y la de una nueva cepa de gripe porcina, la cual es una variante del virus de la influenza A H1N2 que se encontró en el estado de Paraná.

Una de las grandes ventajas de este virus es que, los virólogos afirman que es muy complicado que mute para contagiar a la humanidad, y en caso de que ese sea el caso no se puede transmitir de persona a persona, ¡qué alivio!

Sin embargo, los científico brasileños que pertenecen al Instituto Oswaldo Cruz (IOC) situado en Río de Janeiro, Brasil, no se confían y están alerta ante la posibilidad de que este nuevo virus pueda generar una pandemia que sería devastadora para el mundo que ya está muy dañado económicamente por su batalla contra el COVID-19.

Al respecto, la viróloga y directora del IOC, Marilda Siqueira, comentó que desde el año 2005, han hallado en 25 ocasiones diversas variantes de la influenza A H1N2, pero ninguna como la recientemente descubierta al sur de Brasil en la población de Ibiporã, Paraná, pues asegura que es completamente distinta a las antes encontradas.

Los científicos brasileños se alertaron cuando una chica de 22 años que estaba trabajando en uno de los mataderos del lugar tuvo una leve gripe en abril de este 2020 a causa del virus nuevo; sin embargo, logró superar la enfermedad completamente, aunque no descartó que esta variante del:

“…virus de la influenza A H1N2 tiene potencial pandémico, pero eso no significa que causará una pandemia.”

Además, añadió que es poco probable que pase a los humanos ya que tendría que tener más mutaciones que:

“…le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie.”

Sin embargo, la experta indicó que sin importar lo inofensiva que pueda parecer, se deben mantener alerta, ya que la actual pandemia del COVID-19 demuestra de primera mano lo letales que son si salen de control, y que, para evitar cualquier riesgo, es necesario mantener constante e intensa vigilancia.

Con información de www.ambito.com.