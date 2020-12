Cenas navideñas, RECETAS FÁCILES para pocas personas y recomendaciones

Estas son algunas recomendaciones para esta cena de Navidad, ¡síguelas! | rtve

La Navidad ya está más cerca de lo que pensábamos y con esta lista de recetas, podrás disfrutar con tu familia, si son pocos, y sin salir de casa, en La Verdad Noticias te decimos de qué tratan y las recomendaciones a seguir en tus fiestas navideñas.

Recomendaciones para fiestas de Navidad

Para pocas personas, la mejor opción es realizar una cena sólo para las personas que viven dentro del mismo hogar.

Si es una comida fácil, una opción es preparar platillos que se puedan elaborar con los productos y alimentos que se tengan en casa, para evitar salir a la calle o pedir alimentos preparados con entrega a domicilio.

Realiza regalos sin salir de casa para el intercambio de regalos se puede optar por las compras en línea, los certificados de regalo digitales que pueden utilizarse tiempo después o realizar algún detalle con materiales que se tengan en casa.

Una forma de pasarla bien en casa durante la cena de navidad es realizar dinámicas familiares, jugar juegos de mesa o ver alguna película especial.

La opción para mantener la cercanía con los familiares que no viven en la misma casa, es mediante llamada telefónica o videollamada.

Una recomendación general es no salir de casa, no realizar fiestas, ni reuniones, no estar en espacios públicos, y en caso de tener que salir por algún motivo esencial se invita a procurar conservar la sana distancia y utilizar cubrebocas.

Estas son las recomendaciones para la cena de Navidad. foto: tododisca

Para la cena de Navidad

Algunas opciones de platillos para preparar en la cena de Navidad 2020 sin salir de casa, son:

Pollo horneado con carne y fruta

Pechuga de pollo rellena de queso y jamón

Pasta con crema o jitomate

Ensalada de manzana o fruta en almíbar

Atún de lata a la vizcaína

Ensalada de verduras de temporada (lechuga, jitomate, zanahoria)

Ponche de frutas

Las recetas en Navidad son la cereza del pastel. foto: eluniversal

Navidad 2020

Derivado del aumento en el número de casos de COVID-19, el gobierno de México hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad durante diciembre, y pidió solo convivir los que habitan en la misma vivienda y no hacer fiestas con familiares o amigos.

Un estudio de la agencia de estudio de mercados Kantar dice que este 2020 el 82% de las familias en México celebrarán Navidad acompañados de los familiares que viven en el mismo hogar y que el 13% hará actividades de entretenimiento dentro del hogar como una manera de buscar nuevas formas para poder distraerse y acabar con la monotonía del aislamiento.

